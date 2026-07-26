En Saltillo, ex pareja le destroza celular y automóvil

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    En Saltillo, ex pareja le destroza celular y automóvil
    Los daños materiales quedaron concentrados en los cristales del automóvil estacionado frente al domicilio del afectado. MARTÍN ROJAS

Una discusión por presuntos celos terminó con daños al teléfono y al vehículo del afectado; la presunta responsable escapó antes de la llegada de la Policía

Lo que comenzó como un intento por dialogar y resolver diferencias sentimentales terminó en un episodio de violencia y daños materiales, luego de que una persona presuntamente destrozara el teléfono celular y el automóvil de su expareja durante la madrugada de este domingo, en calles de la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando Víctor Manuel N recibió la visita inesperada de su expareja en un domicilio ubicado sobre la calle Juan Álvarez, entre Emilio Carranza y Murguía. De acuerdo con los primeros reportes, ambos intentaban aclarar diversos problemas surgidos tras concluir su relación semanas atrás.

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Sin embargo, la conversación derivó en una discusión. Presuntamente, la expareja tomó el teléfono celular de Víctor Manuel para revisar su contenido y, al encontrar conversaciones con otra persona, reaccionó de forma violenta al arrojar el dispositivo contra una pared, dejándolo destruido.

Posteriormente salió del domicilio, tomó varias piedras y las lanzó contra el Nissan Altima del afectado, causando daños en el parabrisas y rompiendo dos ventanas laterales.

$!El Nissan Altima presentó afectaciones en el parabrisas y dos ventanas laterales tras la agresión.
El Nissan Altima presentó afectaciones en el parabrisas y dos ventanas laterales tras la agresión. MARTÍN ROJAS

El ruido provocado por los cristales alertó a vecinos del sector, quienes solicitaron la intervención de la Policía Municipal a través del Sistema de Emergencias 911.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, la presunta responsable ya había escapado, por lo que únicamente recabaron la versión del afectado y tomaron conocimiento de los daños ocasionados.

$!El vehículo sufrió daños en el parabrisas luego de que la presunta responsable arrojara piedras contra la unidad.
El vehículo sufrió daños en el parabrisas luego de que la presunta responsable arrojara piedras contra la unidad. MARTÍN ROJAS

Finalmente, los uniformados orientaron a Víctor Manuel para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades.

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