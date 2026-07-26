En Saltillo, ex pareja le destroza celular y automóvil

Lo que comenzó como un intento por dialogar y resolver diferencias sentimentales terminó en un episodio de violencia y daños materiales, luego de que una persona presuntamente destrozara el teléfono celular y el automóvil de su expareja durante la madrugada de este domingo, en calles de la Zona Centro de Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando Víctor Manuel N recibió la visita inesperada de su expareja en un domicilio ubicado sobre la calle Juan Álvarez, entre Emilio Carranza y Murguía. De acuerdo con los primeros reportes, ambos intentaban aclarar diversos problemas surgidos tras concluir su relación semanas atrás.

Sin embargo, la conversación derivó en una discusión. Presuntamente, la expareja tomó el teléfono celular de Víctor Manuel para revisar su contenido y, al encontrar conversaciones con otra persona, reaccionó de forma violenta al arrojar el dispositivo contra una pared, dejándolo destruido. Posteriormente salió del domicilio, tomó varias piedras y las lanzó contra el Nissan Altima del afectado, causando daños en el parabrisas y rompiendo dos ventanas laterales.

El ruido provocado por los cristales alertó a vecinos del sector, quienes solicitaron la intervención de la Policía Municipal a través del Sistema de Emergencias 911. Cuando los oficiales llegaron al lugar, la presunta responsable ya había escapado, por lo que únicamente recabaron la versión del afectado y tomaron conocimiento de los daños ocasionados.