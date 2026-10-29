En Saltillo expondrán en fotos la lucha vecinal por salvar el nogal de la calle Sauce

Con el objetivo de preservar la memoria de los esfuerzos ciudadanos, la agrupación En Defensa del Nogal llevará a cabo la exposición fotográfica “Registro de un Salvamento Vecinal” este sábado 31 de octubre a las 11:00 de la mañana, en el Nogal de la calle Sauce, colonia Jardín. La muestra no es un evento aislado. A través de las imágenes, los asistentes podrán conocer la historia de participación y organización que inició en septiembre de 2023, cuando habitantes de las colonias Jardín y Los Ángeles colocaron nueve mantas alrededor del árbol para exigir la protección de áreas verdes frente a la creciente construcción de desarrollos inmobiliarios.

AÑOS DE LUCHA Y LOGROS De acuerdo con el historial del colectivo, la movilización se intensificó cuando una niña descubrió que el nogal había sido rociado con más de 30 litros de aceite quemado en un intento por matarlo. Este hecho detonó la organización vecinal que, tras intensas gestiones, logró que el proyecto inmobiliario colindante redirigiera sus salidas vehiculares al bulevar, manteniendo la calle Sauce solo como conexión para no dañar el árbol. Desde entonces, la agrupación ha institucionalizado su lucha a través de foros de discusión sobre la gentrificación y la falta de consulta vecinal, así como la realización de los festivales anuales “Nogal Fest”. La defensa del entorno continúa vigente este 2026, año en el que también denunciaron la tala de otro nogal en el sector Rincón del Campestre.

Con el lema “¡La ciudad se construye con la conciencia de la participación!”, la agrupación invitó a las familias saltillenses a sumarse a esta actividad, reflexionar sobre la importancia de cuidar los árboles y conocer el testimonio de lo que se puede lograr cuando la comunidad se une para proteger su patrimonio y su hábitat.

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