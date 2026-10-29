¡Gran oportunidad para tus felinos! Anuncian Campaña de Esterilización para Gatos a costo accesible en Saltillo

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    ¡Gran oportunidad para tus felinos! Anuncian Campaña de Esterilización para Gatos a costo accesible en Saltillo
    Los gatos deberán tener entre tres meses y seis años, estar sanos y cumplir con ocho horas de ayuno sin agua ni alimento. UNSPLASH

Este 3 de novimebre, ofrecen esterilización de gatos 2x1 por 203 pesos

Con una promoción de dos gatos por 203 pesos, el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes de Saltillo y el Museo de las Aves de México convocaron a la ciudadanía a participar en una jornada de esterilización felina programada para el próximo 3 de noviembre.

La campaña se realizará de las 9:00 a las 13:00 horas y busca fomentar la tenencia responsable de mascotas, además de contribuir al control de la población de gatos mediante procedimientos de esterilización a un costo accesible.

Las personas interesadas deberán reservar previamente un espacio para sus animales y verificar que cumplan con las condiciones establecidas para recibir atención. Las citas y consultas sobre los requisitos pueden realizarse a través del teléfono 844 8819 735.

Entre las disposiciones para participar se encuentra que los felinos tengan una edad mínima de tres meses y máxima de seis años. También deberán encontrarse en buen estado de salud, por lo que no se admitirán animales enfermos, gestantes o que estén en periodo de lactancia.

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Otro requisito indispensable es que las mascotas cumplan con un ayuno de ocho horas sin consumir alimentos ni agua antes del procedimiento. Asimismo, sus responsables tendrán que firmar una hoja de autorización.

Para facilitar el traslado y la atención de los animales, se solicita llevarlos en una caja transportadora y acudir con una cobija que pueda utilizarse durante su recuperación.

Los organizadores también precisaron que la cuota de recuperación no contempla los medicamentos que pudieran necesitarse después de la cirugía, por lo que este gasto deberá considerarse por separado.

La jornada es impulsada en conjunto por el Centro de Bienestar de los Seres Sintientes de Saltillo y el Museo de las Aves de México, institución que aclaró que no se hace responsable de la programación de citas, las fechas, los procedimientos ni las acciones o decisiones relacionadas con la campaña.

Debido a que la atención requiere reservación previa y está sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas, se recomienda a los propietarios comunicarse al número proporcionado para confirmar los detalles antes de acudir.

La esterilización forma parte de las medidas que pueden contribuir al cuidado responsable de los animales de compañía y a prevenir la reproducción no planificada de gatos. Las personas interesadas podrán aprovechar la promoción de dos felinos por 203 pesos, siempre que cumplan con los requisitos de la jornada.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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