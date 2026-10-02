Rescatan a hombre arrastrado por el agua, en Saltillo

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Saltillo
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    Rescatan a hombre arrastrado por el agua, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la persona afectada.
    Rescatan a hombre arrastrado por el agua, en Saltillo

Ingresó a un arroyo a hacer sus necesidades y la corriente generada por las lluvias lo arrastró

Un hombre fue puesto a salvo por paramédicos de la Cruz Roja, luego de ser arrastrado por la corriente de agua de un arroyo ubicado en el Centro Metropolitano.

Javier N., de 52 años de edad, fue trasladado a las instalaciones de la institución para recibir atención médica.

El accidente ocurrió cerca de las 19:30 horas, cuando el afectado, quien dijo ser operador de transporte de personal, ingresó por debajo de un puente ubicado sobre la calle Carlos Abedrop Dávila y Eje Ocho.

En ese momento se registraban fuertes lluvias y, al caminar por una de las zonas laterales del arroyo, pisó el lodo, resbaló y cayó al cauce.

La corriente lo arrastró varios metros, hasta que aparentemente logró sujetarse de unas ramas, desde donde comenzó a pedir ayuda.

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Personas que transitaban cerca del barranco observaron la situación y, al percatarse del riesgo que corría el hombre, solicitaron apoyo a la base de la Cruz Roja.

Una cuadrilla de paramédicos acudió al lugar para auxiliarlo y, después de realizar las maniobras correspondientes, logró rescatarlo del arroyo.

El hombre fue localizado con el cuerpo cubierto de lodo, por lo que recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja, donde permaneció bajo observación durante aproximadamente una hora.

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