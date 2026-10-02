Rescatan a hombre arrastrado por el agua, en Saltillo

Un hombre fue puesto a salvo por paramédicos de la Cruz Roja, luego de ser arrastrado por la corriente de agua de un arroyo ubicado en el Centro Metropolitano.

Javier N., de 52 años de edad, fue trasladado a las instalaciones de la institución para recibir atención médica.

El accidente ocurrió cerca de las 19:30 horas, cuando el afectado, quien dijo ser operador de transporte de personal, ingresó por debajo de un puente ubicado sobre la calle Carlos Abedrop Dávila y Eje Ocho.

En ese momento se registraban fuertes lluvias y, al caminar por una de las zonas laterales del arroyo, pisó el lodo, resbaló y cayó al cauce.

La corriente lo arrastró varios metros, hasta que aparentemente logró sujetarse de unas ramas, desde donde comenzó a pedir ayuda.