En Saltillo, huye de otro choque y se estrella contra camellón

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    En Saltillo, huye de otro choque y se estrella contra camellón
    El vehículo presentó daños en la parte frontal luego de impactarse contra el camellón central. MARTÍN ROJAS

El conductor llevaba a tres mujeres cuando presuntamente escapó de un primer accidente; una de las pasajeras requirió valoración de paramédicos

El conductor de un vehículo Ford se impactó contra un camellón central mientras presuntamente huía de otro choque. En la unidad transportaba a tres mujeres que salían de trabajar de la zona de tolerancia, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el conductor habría recogido a las mujeres para llevarlas hasta sus hogares. Sin embargo, presuntamente ocasionó un choque en calles de la colonia Valle Dorado, lo que provocó que huyera a gran velocidad sobre el bulevar Benito Juárez.

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Las jóvenes le indicaron al conductor que las dejara descender de la unidad. Sin embargo, al circular sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y girar rumbo al norte, perdió el control del volante y se impactó contra el camellón central.

Testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención del conductor, mientras una de las pasajeras manifestó un fuerte dolor debido al impacto.

$!Una de las pasajeras manifestó dolor después del impacto y fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja.
Una de las pasajeras manifestó dolor después del impacto y fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para valorar a la mujer, quien no presentó lesiones de consideración, por lo que permaneció en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a un hospital en un vehículo particular junto con las otras dos mujeres.

Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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