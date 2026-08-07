En Saltillo, huye de otro choque y se estrella contra camellón

El conductor de un vehículo Ford se impactó contra un camellón central mientras presuntamente huía de otro choque. En la unidad transportaba a tres mujeres que salían de trabajar de la zona de tolerancia, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando el conductor habría recogido a las mujeres para llevarlas hasta sus hogares. Sin embargo, presuntamente ocasionó un choque en calles de la colonia Valle Dorado, lo que provocó que huyera a gran velocidad sobre el bulevar Benito Juárez.

Las jóvenes le indicaron al conductor que las dejara descender de la unidad. Sin embargo, al circular sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez y girar rumbo al norte, perdió el control del volante y se impactó contra el camellón central. Testigos llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizaron la detención del conductor, mientras una de las pasajeras manifestó un fuerte dolor debido al impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron al sitio para valorar a la mujer, quien no presentó lesiones de consideración, por lo que permaneció en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a un hospital en un vehículo particular junto con las otras dos mujeres. Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón y el accidente quedó consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.