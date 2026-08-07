Falso reporte de hombres armados moviliza a autoridades en Saltillo

Fue sobre la prolongación Otilio González, a la altura de la colonia Ampliación Morelos, donde autoridades municipales arribaron al sitio cerca de las 16:00 horas para atender el reporte.

Decenas de patrullas se movilizaron hasta la empresa Unicar Plastics, en Saltillo , luego de que se reportó el supuesto ingreso de un grupo de hombres armados que habría violentado al personal.

Al llegar, los guardias de seguridad privada no permitieron el acceso de las autoridades y señalaron que la información sobre la presencia de personas armadas era falsa.

De acuerdo con lo informado en el lugar, la llamada o broma pudo haber sido realizada por los mismos empleados de producción con la intención de detener las labores. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana iniciarán una investigación para tratar de identificar a quien realizó el reporte y proceder con la denuncia correspondiente.