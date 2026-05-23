En Saltillo, joven alcoholizado provoca múltiples choques; deja dos lesionados

Un joven presuntamente en estado de ebriedad provocó un accidente múltiple la tarde de este sábado en la colonia Las Teresitas, en Saltillo, luego de chocar varios vehículos y dejar dos personas lesionadas.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles Rayados y Huachichiles, donde encontraron una camioneta Ford Explorer y una pickup con daños considerables tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable habría escapado previamente de otro choque ocurrido sobre la misma calle Rayados, donde impactó dos camionetas estacionadas: una Dodge RAM y una Dodge Nitro.