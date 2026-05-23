En Saltillo, joven alcoholizado provoca múltiples choques; deja dos lesionados
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El joven habría chocado primero dos camionetas estacionadas antes de impactarse contra otra unidad en el cruce de Rayados y Huachichiles
Un joven presuntamente en estado de ebriedad provocó un accidente múltiple la tarde de este sábado en la colonia Las Teresitas, en Saltillo, luego de chocar varios vehículos y dejar dos personas lesionadas.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de las calles Rayados y Huachichiles, donde encontraron una camioneta Ford Explorer y una pickup con daños considerables tras el impacto.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor responsable habría escapado previamente de otro choque ocurrido sobre la misma calle Rayados, donde impactó dos camionetas estacionadas: una Dodge RAM y una Dodge Nitro.
Sin embargo, al llegar al cruce con Huachichiles no respetó el señalamiento metálico de alto y terminó chocando contra la Ford Explorer, quedando sin posibilidad de continuar avanzando.
El presunto responsable fue identificado como Daniel Alexis, de 22 años, quien presentaba aparente estado de ebriedad al momento de ser detenido por las autoridades municipales.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los involucrados. Dos personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para recibir valoración médica.
El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de deslindar responsabilidades.