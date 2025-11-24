En Saltillo, policías obsequian café y pan a adultos mayores que realizaban trámites bancarios

Elementos de la Policía Preventiva Municipal, del Grupo de Reacción Sureste, del Agrupamiento Violeta y de la UNIF realizaron una actividad de proximidad social la mañana de este lunes en el exterior del Banco del Bienestar en Saltillo. En el sitio se encontraban adultos mayores que aguardaban su turno para acceder a los servicios de la institución bancaria.

De acuerdo con lo observado en el lugar, los agentes se acercaron a las personas que permanecían en la fila y entregaron pan y café, con la intención de ofrecer apoyo mientras realizaban sus trámites. La dinámica se desarrolló de manera directa entre el personal y quienes esperaban su turno, sin interrupción del flujo de ingreso al banco.

