En Saltillo, policías obsequian café y pan a adultos mayores que realizaban trámites bancarios

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    En Saltillo, policías obsequian café y pan a adultos mayores que realizaban trámites bancarios
    Agentes de distintas corporaciones entregaron pan y café a adultos mayores que esperaban su turno en el Banco del Bienestar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las corporaciones informaron que estas dinámicas se replicarán en otros puntos de la ciudad donde se concentran grupos con tiempos de espera prolongados

Elementos de la Policía Preventiva Municipal, del Grupo de Reacción Sureste, del Agrupamiento Violeta y de la UNIF realizaron una actividad de proximidad social la mañana de este lunes en el exterior del Banco del Bienestar en Saltillo. En el sitio se encontraban adultos mayores que aguardaban su turno para acceder a los servicios de la institución bancaria.

De acuerdo con lo observado en el lugar, los agentes se acercaron a las personas que permanecían en la fila y entregaron pan y café, con la intención de ofrecer apoyo mientras realizaban sus trámites. La dinámica se desarrolló de manera directa entre el personal y quienes esperaban su turno, sin interrupción del flujo de ingreso al banco.

$!Elementos municipales se acercaron a usuarios en fila para realizar una jornada de proximidad social.
Elementos municipales se acercaron a usuarios en fila para realizar una jornada de proximidad social. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las corporaciones involucradas indicaron que este tipo de intervenciones forma parte de un esquema de acercamiento con distintos sectores de la población, particularmente con usuarios que suelen congregarse en puntos donde se presentan tiempos de espera prolongados. Señalaron que estas actividades se mantendrán en otros espacios de la ciudad donde regularmente se concentran grupos similares.

$!Adultos mayores recibieron bebidas calientes y pan mientras aguardaban su turno en el banco.
Adultos mayores recibieron bebidas calientes y pan mientras aguardaban su turno en el banco. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Además, informaron que las acciones serán replicadas en fechas próximas conforme a la programación interna de cada agrupamiento, con el objetivo de continuar con la presencia institucional en áreas de alta afluencia. Hasta el momento, no se detallaron los siguientes puntos donde se aplicará la misma dinámica, únicamente que las actividades continuarán en diferentes zonas urbanas.

