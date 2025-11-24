Saltillo: joven vuelca y cae sobre sus neumáticos tras chocar contra ballenas en V. Carranza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La conductora señaló que un vehículo le habría cerrado el paso, maniobra que derivó en la pérdida de control y posterior volcadura
Luego de dar dos vueltas en el aire y caer sobre sus neumáticos, una joven que conducía un automóvil sobre Venustiano Carranza fue trasladada al Hospital General de Saltillo, después de ser valorada y atendida por paramédicos de la Cruz Roja.
Se trata de Mónica Lizeth ¨N¨, de 23 años, quien manejaba un Nissan Sentra sobre el bulevar Venustiano Carranza, cuando supuestamente otro vehículo le cerró el paso.
TE PUEDE INTERESAR: No ve a motociclista y le corta el paso en Saltillo; termina con probable fractura
Esto ocasionó que perdiera el control hacia su lado izquierdo y chocara contra los muros de contención, los cuales la proyectaron a los carriles contrarios, donde por fortuna no hubo más vehículos involucrados.
De acuerdo con testigos, tras impactar los muros, el automóvil se elevó por los aires, tomó los muros como rampa y dio dos giros en el aire, para finalmente caer sobre sus propios neumáticos en posición normal.
Paramédicos auxiliaron a la joven para salir del vehículo y la trasladaron en camilla al Hospital General. La afectada comentó que se dirigía a una cita de trabajo a la que ya no pudo llegar. Al sitio arribó su madre, quien la acompañó al nosocomio.
Personal de Bomberos realizó labores de limpieza y absorción del combustible derramado para evitar otro accidente. Posteriormente, una grúa retiró el vehículo y lo trasladó a un corralón, donde permanecerá mientras se cubren los daños ocasionados.