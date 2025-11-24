Saltillo: joven vuelca y cae sobre sus neumáticos tras chocar contra ballenas en V. Carranza

Luego de dar dos vueltas en el aire y caer sobre sus neumáticos, una joven que conducía un automóvil sobre Venustiano Carranza fue trasladada al Hospital General de Saltillo, después de ser valorada y atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

Se trata de Mónica Lizeth ¨N¨, de 23 años, quien manejaba un Nissan Sentra sobre el bulevar Venustiano Carranza, cuando supuestamente otro vehículo le cerró el paso.

