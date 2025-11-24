Saltillo: joven vuelca y cae sobre sus neumáticos tras chocar contra ballenas en V. Carranza

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Saltillo: joven vuelca y cae sobre sus neumáticos tras chocar contra ballenas en V. Carranza
    Bomberos realizaron maniobras de limpieza para evitar otro accidente por el combustible derramado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La conductora señaló que un vehículo le habría cerrado el paso, maniobra que derivó en la pérdida de control y posterior volcadura

Luego de dar dos vueltas en el aire y caer sobre sus neumáticos, una joven que conducía un automóvil sobre Venustiano Carranza fue trasladada al Hospital General de Saltillo, después de ser valorada y atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

Se trata de Mónica Lizeth ¨N¨, de 23 años, quien manejaba un Nissan Sentra sobre el bulevar Venustiano Carranza, cuando supuestamente otro vehículo le cerró el paso.

TE PUEDE INTERESAR: No ve a motociclista y le corta el paso en Saltillo; termina con probable fractura

$!El vehículo terminó sobre sus neumáticos tras volcar dos veces en pleno bulevar Venustiano Carranza.
El vehículo terminó sobre sus neumáticos tras volcar dos veces en pleno bulevar Venustiano Carranza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Esto ocasionó que perdiera el control hacia su lado izquierdo y chocara contra los muros de contención, los cuales la proyectaron a los carriles contrarios, donde por fortuna no hubo más vehículos involucrados.

$!El automóvil quedó severamente dañado luego de impactar contra los muros de contención.
El automóvil quedó severamente dañado luego de impactar contra los muros de contención. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

De acuerdo con testigos, tras impactar los muros, el automóvil se elevó por los aires, tomó los muros como rampa y dio dos giros en el aire, para finalmente caer sobre sus propios neumáticos en posición normal.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la conductora antes de trasladarla al Hospital General.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la conductora antes de trasladarla al Hospital General. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos auxiliaron a la joven para salir del vehículo y la trasladaron en camilla al Hospital General. La afectada comentó que se dirigía a una cita de trabajo a la que ya no pudo llegar. Al sitio arribó su madre, quien la acompañó al nosocomio.

Personal de Bomberos realizó labores de limpieza y absorción del combustible derramado para evitar otro accidente. Posteriormente, una grúa retiró el vehículo y lo trasladó a un corralón, donde permanecerá mientras se cubren los daños ocasionados.

