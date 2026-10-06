En Saltillo, proponen red ciudadana con información sobre la calidad del aire en tiempo real

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    En Saltillo, proponen red ciudadana con información sobre la calidad del aire en tiempo real
    “Aprender a cuidar el ambiente es aprender a cuidar la ciudad”, fue una de las ideas centrales del encuentro. REDES SOCIALES

La reunión abordó el impacto del parque vehicular, la verificación, el ruido de motocicletas y la necesidad de más educación ambiental

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo sostuvo una reunión con la subdirectora de Control y Gestión Ambiental del Municipio, Griselda Salas Alemán, para abordar acciones de participación ciudadana en materia ambiental.

Entre los planteamientos principales estuvo fortalecer una Red Ciudadana de Calidad del Aire con información abierta y en tiempo real, así como revisar el funcionamiento de los sensores existentes. De acuerdo con los vecinos, el objetivo es que la ciudadanía pueda consultar los datos y dar seguimiento a los niveles de contaminación.

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También se abordó el impacto del crecimiento del parque vehicular y la reducción de rutas de transporte público en la contaminación, además de la necesidad de fortalecer la verificación vehicular y atender problemas como las motocicletas sin placas y el ruido que generan.

Durante el encuentro, realizado en el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C., se destacó la importancia de pasar de la educación ambiental a una cultura urbana, entendiendo que la ciudad también es un ecosistema y que cuidar el ambiente implica cuidar árboles, parques y espacios públicos.

$!La reunión se realizó en el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C., donde vecinos y la subdirectora de Control y Gestión Ambiental del Municipio, Griselda Salas Alemán, abordaron la calidad del aire.
La reunión se realizó en el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C., donde vecinos y la subdirectora de Control y Gestión Ambiental del Municipio, Griselda Salas Alemán, abordaron la calidad del aire. REDES SOCIALES

Los vecinos señalaron que acordaron avanzar en rutas de trabajo relacionadas con educación ambiental, cultura urbana, movilidad y calidad del aire, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y generar acciones que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales de Saltillo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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