En Saltillo, proponen red ciudadana con información sobre la calidad del aire en tiempo real

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo sostuvo una reunión con la subdirectora de Control y Gestión Ambiental del Municipio, Griselda Salas Alemán, para abordar acciones de participación ciudadana en materia ambiental.

Entre los planteamientos principales estuvo fortalecer una Red Ciudadana de Calidad del Aire con información abierta y en tiempo real, así como revisar el funcionamiento de los sensores existentes. De acuerdo con los vecinos, el objetivo es que la ciudadanía pueda consultar los datos y dar seguimiento a los niveles de contaminación.