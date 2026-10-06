La cascada de San Lorenzo vuelve a la vida tras las lluvias en Saltillo

Las lluvias que se han registrado en los últimos días en la Región Sureste de Coahuila provocaron nuevamente el surgimiento de la cascada del Cañón de San Lorenzo, en la Sierra de Zapalinamé, ofreciendo un espectáculo natural que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El fotógrafo y cineasta Reginaldo Chapa compartió el 5 de octubre un video en el que documentó la caída de agua formada en las paredes del cañón, fenómeno que suele aparecer de manera temporal después de precipitaciones intensas.

“Hoy 5 de octubre, gracias a las continuas lluvias de los últimos días, la cascada del Cañón de San Lorenzo se formó una vez más”, señaló Chapa en la publicación que acompañó las imágenes. El registro, realizado también con apoyo de un dron, permite apreciar la dimensión de la caída de agua y, al mismo tiempo, una panorámica de la sierra, cuyo paisaje luce considerablemente más verde debido a las recientes precipitaciones.

Un espectáculo que aparece con las lluvias La cascada de San Lorenzo es un fenómeno temporal que depende de las condiciones meteorológicas y de la cantidad de agua que reciben los escurrimientos de la sierra. Con una caída que supera los 50 metros de altura, el agua desciende por las formaciones rocosas del Cañón de San Lorenzo y transforma momentáneamente el paisaje habitual de esta zona de la Sierra de Zapalinamé. Sin embargo, se trata de un espectáculo de corta duración. En ocasiones anteriores, la cascada ha permanecido activa apenas unas horas. Las imágenes muestran no solo la cascada, sino también el cambio en la vegetación de la sierra, que después de las precipitaciones adquiere tonalidades verdes más intensas. Aunque la aparición de una caída de agua puede parecer sencilla, la formación de una cascada permanente requiere la combinación de distintos factores naturales. La estructura geológica del terreno, el régimen de lluvias, los escurrimientos y la acción constante del agua sobre las rocas intervienen durante largos periodos para generar este tipo de formaciones. En el caso de San Lorenzo, la caída que aparece después de lluvias abundantes es un fenómeno efímero, por lo que su presencia depende de que las condiciones de precipitación sean suficientes para generar los escurrimientos necesarios.

La Sierra de Zapalinamé La Sierra de Zapalinamé se encuentra en el Sureste de Coahuila y forma parte de la Sierra Madre Oriental. Sus relieves son resultado de procesos geológicos desarrollados desde el Jurásico Superior hasta el Cuaternario. El macizo montañoso abarca más de 50 mil hectáreas y constituye uno de los principales espacios naturales de la región. Su nombre hace referencia a Zapalinamé, un guerrero huachichil que, junto con Cilaván, se rebeló contra los españoles durante la época de la fundación de la Villa de Santiago de Saltillo. Además de sus paisajes y cañones, la sierra alberga diversos ecosistemas y especies de fauna, entre ellas el oso negro, el puma, el venado cola blanca y la guacamaya enana. La reaparición de la cascada después de las lluvias se convierte así en uno de los espectáculos naturales más llamativos que ofrece temporalmente la Sierra de Zapalinamé a quienes tienen la oportunidad de observarla.