En Saltillo, trabajador resulta lesionado al caer de un techo

Un trabajador de la empresa TodoGas resultó lesionado luego de caer desde el techo de un domicilio la mañana de este sábado, en la calle Oviedo, en la colonia Asturias, Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Roberto Oliva Pereyra, de 52 años, realizaba maniobras para el llenado de un tanque estacionario en el inmueble marcado con el número 425.