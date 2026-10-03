En Saltillo, trabajador resulta lesionado al caer de un techo
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El hombre de 52 años habría tenido contacto con unos cables mientras realizaba el llenado de un tanque en la colonia Asturias; fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS
Un trabajador de la empresa TodoGas resultó lesionado luego de caer desde el techo de un domicilio la mañana de este sábado, en la calle Oviedo, en la colonia Asturias, Saltillo.
El accidente ocurrió cuando Roberto Oliva Pereyra, de 52 años, realizaba maniobras para el llenado de un tanque estacionario en el inmueble marcado con el número 425.
De acuerdo con la declaración del propio trabajador, habría tenido contacto con unos cables mientras realizaba las labores, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera.
Tras el accidente, presentó una lesión en el tobillo derecho, una herida en uno de sus pies que le provocó sangrado, un esguince en el tobillo izquierdo y lesiones en la mano derecha a la altura de la muñeca.
Personas que se encontraban en el lugar, así como quienes lo acompañaban, solicitaron apoyo al 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, atendieron al trabajador y lo trasladaron a la Clínica Dos del IMSS para continuar con su valoración médica.