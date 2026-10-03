En Saltillo, trabajador resulta lesionado al caer de un techo

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    En Saltillo, trabajador resulta lesionado al caer de un techo
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladan al trabajador en camilla hacia la ambulancia. Fue llevado a la Clínica Dos del IMSS para su valoración. ULISES MARTÍNEZ

El hombre de 52 años habría tenido contacto con unos cables mientras realizaba el llenado de un tanque en la colonia Asturias; fue trasladado a la Clínica Dos del IMSS

Un trabajador de la empresa TodoGas resultó lesionado luego de caer desde el techo de un domicilio la mañana de este sábado, en la calle Oviedo, en la colonia Asturias, Saltillo.

El accidente ocurrió cuando Roberto Oliva Pereyra, de 52 años, realizaba maniobras para el llenado de un tanque estacionario en el inmueble marcado con el número 425.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lluvias-dejan-cuatro-accidentes-en-la-carretera-57-no-hubo-lesionados-NA23891905

De acuerdo con la declaración del propio trabajador, habría tenido contacto con unos cables mientras realizaba las labores, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera.

$!Un socorrista de la Cruz Roja revisó extremidades de Roberto Oliva Pereyra, quien permanece sentado en la banqueta tras caer del techo de un domicilio en la colonia Asturias.
Un socorrista de la Cruz Roja revisó extremidades de Roberto Oliva Pereyra, quien permanece sentado en la banqueta tras caer del techo de un domicilio en la colonia Asturias. ULISES MARTÍNEZ

Tras el accidente, presentó una lesión en el tobillo derecho, una herida en uno de sus pies que le provocó sangrado, un esguince en el tobillo izquierdo y lesiones en la mano derecha a la altura de la muñeca.

$!La unidad de TodoGas permanece estacionada frente al inmueble donde el trabajador realizaba el llenado de un tanque estacionario. El accidente ocurrió en la calle Oviedo.
La unidad de TodoGas permanece estacionada frente al inmueble donde el trabajador realizaba el llenado de un tanque estacionario. El accidente ocurrió en la calle Oviedo. ULISES MARTÍNEZ

Personas que se encontraban en el lugar, así como quienes lo acompañaban, solicitaron apoyo al 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, atendieron al trabajador y lo trasladaron a la Clínica Dos del IMSS para continuar con su valoración médica.

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