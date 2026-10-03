Lluvias dejan cuatro accidentes en la carretera 57; no hubo lesionados
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Guardia Nacional y Capufe atendieron los siniestros, que dejaron daños materiales y afectaciones viales en ambos sentidos
La madrugada de este sábado, las lluvias dejaron estragos en diversos puntos de la carretera 57, lo que afectó la vialidad en ambos sentidos y movilizó a autoridades y cuerpos de rescate durante toda la noche.
El primer siniestro ocurrió en el kilómetro 210, en el tramo Puerto México-Carbonera, donde un camión que transportaba tubos vio desprenderse su carga, que quedó sobre la cinta asfáltica.
Alrededor de las 2:00 de la madrugada se registró un segundo accidente en el kilómetro 2, en el tramo Carbonera-Santa Cruz, donde un camión se estrelló por alcance contra la tolva de otro.
Un tercer percance ocurrió en el kilómetro 14 del mismo tramo, cuando el operador de un tráiler perdió el control de su unidad, salió de la carretera y terminó con parte de la unidad sobre la cinta asfáltica.
Cerca de las 6:30 de la mañana se registró un cuarto accidente. De acuerdo con los primeros reportes, el operador intentó rebasar, perdió el control a su izquierda, se descuadró y la cabina salió al arroyo central.
En ninguno de los accidentes se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en las unidades y afectaciones en la vialidad. Elementos de la Guardia Nacional y Capufe atendieron los siniestros.