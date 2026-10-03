Lluvias dejan cuatro accidentes en la carretera 57; no hubo lesionados

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    Lluvias dejan cuatro accidentes en la carretera 57; no hubo lesionados
    La cabina de un tractocamión quedó destrozada tras el impacto por alcance contra otra unidad, en el tramo Carbonera-Santa Cruz. CORTESÍA

Guardia Nacional y Capufe atendieron los siniestros, que dejaron daños materiales y afectaciones viales en ambos sentidos

La madrugada de este sábado, las lluvias dejaron estragos en diversos puntos de la carretera 57, lo que afectó la vialidad en ambos sentidos y movilizó a autoridades y cuerpos de rescate durante toda la noche.

El primer siniestro ocurrió en el kilómetro 210, en el tramo Puerto México-Carbonera, donde un camión que transportaba tubos vio desprenderse su carga, que quedó sobre la cinta asfáltica.

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Alrededor de las 2:00 de la madrugada se registró un segundo accidente en el kilómetro 2, en el tramo Carbonera-Santa Cruz, donde un camión se estrelló por alcance contra la tolva de otro.

$!Tubos de gran tamaño quedaron sobre la carretera tras el accidente registrado en el tramo Puerto México-Carbonera, en el kilómetro 210.
Tubos de gran tamaño quedaron sobre la carretera tras el accidente registrado en el tramo Puerto México-Carbonera, en el kilómetro 210. CORTESÍA

Un tercer percance ocurrió en el kilómetro 14 del mismo tramo, cuando el operador de un tráiler perdió el control de su unidad, salió de la carretera y terminó con parte de la unidad sobre la cinta asfáltica.

$!La unidad siniestrada quedó con daños severos en la parte frontal. El percance se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada.
La unidad siniestrada quedó con daños severos en la parte frontal. El percance se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada. CORTESÍA

Cerca de las 6:30 de la mañana se registró un cuarto accidente. De acuerdo con los primeros reportes, el operador intentó rebasar, perdió el control a su izquierda, se descuadró y la cabina salió al arroyo central.

$!Un tractocamión quedó con la cabina fuera del camino tras perder el control, en el cuarto accidente de la madrugada.
Un tractocamión quedó con la cabina fuera del camino tras perder el control, en el cuarto accidente de la madrugada. CORTESÍA

En ninguno de los accidentes se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en las unidades y afectaciones en la vialidad. Elementos de la Guardia Nacional y Capufe atendieron los siniestros.

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