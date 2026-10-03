Lluvias dejan cuatro accidentes en la carretera 57; no hubo lesionados

La madrugada de este sábado, las lluvias dejaron estragos en diversos puntos de la carretera 57, lo que afectó la vialidad en ambos sentidos y movilizó a autoridades y cuerpos de rescate durante toda la noche.

El primer siniestro ocurrió en el kilómetro 210, en el tramo Puerto México-Carbonera, donde un camión que transportaba tubos vio desprenderse su carga, que quedó sobre la cinta asfáltica.