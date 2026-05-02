En Saltillo: Vuelcan camioneta y abandona a sus ‘amigos’

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    En Saltillo: Vuelcan camioneta y abandona a sus ‘amigos’
    El vehículo quedó volcado, con las llantas hacia arriba, sobre la lateral tras salir de la vialidad. MARTÍN ROJAS

Conductor y copiloto huyeron a pie; dos ocupantes quedaron en el lugar y salieron por su cuenta

Una volcadura se registró durante la madrugada del sábado en las inmediaciones de la colonia Lomas de San Javier, en Saltillo, luego de que una camioneta cayera a un desnivel. Dos de sus ocupantes fueron abandonados en el lugar.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 03:00 horas. El conductor de una Nissan Murano gris salía de un bar ubicado en el cruce del bulevar Otilio González y la calle Loma de los Pelícanos, acompañado de tres personas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ebrio-choca-contra-negocio-en-mirasierra-saltillo-FE20423879

A pocos metros del establecimiento, perdió el control de la unidad al no calcular correctamente el trayecto. La camioneta cayó desde un desnivel de aproximadamente tres metros hacia la lateral y terminó volcada, con las llantas hacia arriba.

Tras el percance, el conductor y el copiloto lograron salir por su cuenta. Ambos se retiraron del sitio a pie, dejando a los otros dos ocupantes dentro del vehículo.

Minutos después, un hombre y una mujer que permanecían en la camioneta lograron salir sin presentar lesiones. Posteriormente se resguardaron en una zona segura.

$!Dos ocupantes quedaron en el sitio luego de que el conductor huyó a pie.
Dos ocupantes quedaron en el sitio luego de que el conductor huyó a pie. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. También implementaron un operativo de búsqueda para localizar al responsable, sin resultados.

La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón. Quedará a disposición en tanto se define la responsabilidad por el accidente.

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