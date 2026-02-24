Se quita la vida mujer en Saltillo; es encontrada por su hermano
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Claudia fue encontrada suspendida de una cuerda atada a la protección de una ventana y, pese a los intentos de auxilio, ya no presentaba signos vitales
Una mujer, presuntamente afectada por depresión y ansiedad, fue localizada sin vida la mañana de este martes en la colonia Héroes de Nacozarí, donde su familia la encontró suspendida de una cuerda al interior del domicilio, en Saltillo.
Fue el hermano de Claudia Elizabeth ¨N¨, de 35 años, quien ingresó a la vivienda y observó a su hermana colgada de una cuerda que había atado a la protección de una ventana.
TE PUEDE INTERESAR: Se prenden freidoras y provocan incendio en vivienda habilitada como negocio en Saltillo
De inmediato intentaron auxiliarla; la desataron y la colocaron en el piso. Sin embargo, pese a que le hablaron y trataron de hacerla reaccionar, no respondió, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.
Al lugar acudió personal de la Secretaría de Salud, que brindó atención a la mujer, quien se encontraba tendida en el piso, en las escaleras de la entrada. No obstante, ya no contaba con signos vitales, por lo que fue cubierta con una cobija.
Elementos de la Policía Municipal y de la Policía del Estado arribaron para tomar conocimiento del fallecimiento y procedieron a asegurar el área en espera del personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias y el peritaje correspondiente.
Una vez concluidos los trabajos de las autoridades, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinarán las causas exactas del deceso mediante la necropsia de ley. Posteriormente, el cuerpo será entregado a la familia para los servicios funerarios correspondientes.