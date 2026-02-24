Se quita la vida mujer en Saltillo; es encontrada por su hermano

Saltillo
/ 24 febrero 2026
    Se quita la vida mujer en Saltillo; es encontrada por su hermano
    El hermano de la mujer la encontró suspendida de una cuerda atada a la protección de una ventana y pidió apoyo al 911. ULISES MARTÍNEZ

Claudia fue encontrada suspendida de una cuerda atada a la protección de una ventana y, pese a los intentos de auxilio, ya no presentaba signos vitales

Una mujer, presuntamente afectada por depresión y ansiedad, fue localizada sin vida la mañana de este martes en la colonia Héroes de Nacozarí, donde su familia la encontró suspendida de una cuerda al interior del domicilio, en Saltillo.

Fue el hermano de Claudia Elizabeth ¨N¨, de 35 años, quien ingresó a la vivienda y observó a su hermana colgada de una cuerda que había atado a la protección de una ventana.

$!Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar, pero confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar, pero confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. ULISES MARTÍNEZ

De inmediato intentaron auxiliarla; la desataron y la colocaron en el piso. Sin embargo, pese a que le hablaron y trataron de hacerla reaccionar, no respondió, por lo que solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Al lugar acudió personal de la Secretaría de Salud, que brindó atención a la mujer, quien se encontraba tendida en el piso, en las escaleras de la entrada. No obstante, ya no contaba con signos vitales, por lo que fue cubierta con una cobija.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía del Estado arribaron para tomar conocimiento del fallecimiento y procedieron a asegurar el área en espera del personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias y el peritaje correspondiente.

$!Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el área mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.
Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el área mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Una vez concluidos los trabajos de las autoridades, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinarán las causas exactas del deceso mediante la necropsia de ley. Posteriormente, el cuerpo será entregado a la familia para los servicios funerarios correspondientes.

