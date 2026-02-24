Se quita la vida mujer en Saltillo; es encontrada por su hermano

Una mujer, presuntamente afectada por depresión y ansiedad, fue localizada sin vida la mañana de este martes en la colonia Héroes de Nacozarí, donde su familia la encontró suspendida de una cuerda al interior del domicilio, en Saltillo.

Fue el hermano de Claudia Elizabeth ¨N¨, de 35 años, quien ingresó a la vivienda y observó a su hermana colgada de una cuerda que había atado a la protección de una ventana.

TE PUEDE INTERESAR: Se prenden freidoras y provocan incendio en vivienda habilitada como negocio en Saltillo