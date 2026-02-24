Se prenden freidoras y provocan incendio en vivienda habilitada como negocio en Saltillo

A pesar de las múltiples quejas y denuncias en contra de una casa habilitada para la preparación de frituras, no se ha podido proceder, y la mañana de este martes se registró un incendio que puso en riesgo a vecinos de la colonia Virreyes Pensiones, en Saltillo.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la estación ubicada en la colonia Río Bravo acudió a la calle Fray Payo Enrique Rivera, donde se reportó el incendio en un domicilio sin número.

TE PUEDE INTERESAR: Conductor choca y vuelca en el Periférico de Saltillo

En el interior del inmueble había cuatro freidoras industriales y una revolvedora, las cuales comenzaron a incendiarse, lo que generó temor y molestia entre los habitantes del sector.

Los bomberos arribaron al sitio y comenzaron a combatir las llamas; lograron sofocar el siniestro, en el que además de las freidoras se consumió el techo de lámina del lugar.

Nuevamente, los vecinos manifestaron inconformidad ante los elementos, quienes dieron aviso a personal de Protección Civil para que acudiera al comercio denominado Mr. Nach’s, del cual señalaron presuntas irregularidades en el pago de servicios como luz, agua y gas.

Será mediante las investigaciones correspondientes que se determine si la ubicación del comercio es viable para la elaboración de los productos que fabrica o si deberá retirarse de la zona.