Se prenden freidoras y provocan incendio en vivienda habilitada como negocio en Saltillo

Saltillo
/ 24 febrero 2026
    Vecinos se quejaron del lugar Ulises Martínez
    Los bomberos sofocaron las llamas Ulises Martínez
    El domicilio es habilitado como comercio Ulises Martínez

Vecinos del sector señalaron que previamente habían presentado quejas por la operación del lugar y advirtieron sobre posibles riesgos e irregularidades

A pesar de las múltiples quejas y denuncias en contra de una casa habilitada para la preparación de frituras, no se ha podido proceder, y la mañana de este martes se registró un incendio que puso en riesgo a vecinos de la colonia Virreyes Pensiones, en Saltillo.

Personal del Cuerpo de Bomberos de la estación ubicada en la colonia Río Bravo acudió a la calle Fray Payo Enrique Rivera, donde se reportó el incendio en un domicilio sin número.

En el interior del inmueble había cuatro freidoras industriales y una revolvedora, las cuales comenzaron a incendiarse, lo que generó temor y molestia entre los habitantes del sector.

Los bomberos arribaron al sitio y comenzaron a combatir las llamas; lograron sofocar el siniestro, en el que además de las freidoras se consumió el techo de lámina del lugar.

Nuevamente, los vecinos manifestaron inconformidad ante los elementos, quienes dieron aviso a personal de Protección Civil para que acudiera al comercio denominado Mr. Nach’s, del cual señalaron presuntas irregularidades en el pago de servicios como luz, agua y gas.

Será mediante las investigaciones correspondientes que se determine si la ubicación del comercio es viable para la elaboración de los productos que fabrica o si deberá retirarse de la zona.

