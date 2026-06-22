Encabeza Javier Díaz patrullaje al sur de Saltillo para reforzar cercanía con la ciudadanía

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la tarde de este lunes un patrullaje por la colonia María de León, al sur de la ciudad, como parte de una estrategia que busca fortalecer la proximidad con la ciudadanía y atender de manera directa las necesidades de seguridad y servicios públicos. El edil informó que estos recorridos serán permanentes y se realizarán en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Explicó que iniciarán en colonias del sur y suroriente, como Santa Elena, Diana Laura, Hacienda Narro y Lomas del Refugio, para posteriormente extenderse al norte y poniente de la capital.

Díaz González señaló que se trabaja en una calendarización de los operativos y que se buscará la participación de otras corporaciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Marina, con el propósito de fortalecer la presencia institucional en los distintos sectores.Afirmó que lo más importante es que ante cualquier incidencia de seguridad se tenga la presencia de los agrupamientos para detener a los infractores, así como fomentar la cercanía con la ciudadanía, a través de la Comisaría y los diferentes agrupamientos.

Añadió que informarán a los saltillenses sobre las líneas de atención como el chatbot de seguridad, el 800 Violeta, el teléfono de la Comisaría 844 414 1114 y el 911 para la atención de incidentes. El alcalde añadió que uno de los objetivos es mantener la confianza de la población en la Policía Municipal, al señalar que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reflejan la credibilidad que la corporación mantiene entre la ciudadanía.

Finalmente, afirmó que la seguridad continuará siendo una prioridad para su administración y aseguró que se mantendrán las acciones de vigilancia y coordinación para preservar la paz y la integridad de las familias saltillenses.

Publicidad