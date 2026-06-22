Encabeza Javier Díaz patrullaje al sur de Saltillo para reforzar cercanía con la ciudadanía

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    Encabeza Javier Díaz patrullaje al sur de Saltillo para reforzar cercanía con la ciudadanía
    El alcalde Javier Díaz González encabezó un patrullaje en la colonia María de León como parte de una estrategia permanente para fortalecer la seguridad y acercar los servicios municipales a la población. KATYA GONZÁLEZ

Se informó que los patrullajes serán permanentes y se extenderán a diversas colonias de Saltillo, con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la tarde de este lunes un patrullaje por la colonia María de León, al sur de la ciudad, como parte de una estrategia que busca fortalecer la proximidad con la ciudadanía y atender de manera directa las necesidades de seguridad y servicios públicos.

El edil informó que estos recorridos serán permanentes y se realizarán en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Explicó que iniciarán en colonias del sur y suroriente, como Santa Elena, Diana Laura, Hacienda Narro y Lomas del Refugio, para posteriormente extenderse al norte y poniente de la capital.

$!El recorrido realizado en la colonia María de León forma parte de una serie de patrullajes que se implementarán en distintos sectores de la ciudad.
El recorrido realizado en la colonia María de León forma parte de una serie de patrullajes que se implementarán en distintos sectores de la ciudad. KATYA GONZÁLEZ
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$!La estrategia contempla la coordinación entre la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, corporaciones estatales y fuerzas federales.
La estrategia contempla la coordinación entre la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, corporaciones estatales y fuerzas federales. KATYA GONZÁLEZ

Díaz González señaló que se trabaja en una calendarización de los operativos y que se buscará la participación de otras corporaciones, entre ellas la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Marina, con el propósito de fortalecer la presencia institucional en los distintos sectores.Afirmó que lo más importante es que ante cualquier incidencia de seguridad se tenga la presencia de los agrupamientos para detener a los infractores, así como fomentar la cercanía con la ciudadanía, a través de la Comisaría y los diferentes agrupamientos.

$!Javier Díaz González informó que los recorridos permitirán promover entre la ciudadanía las líneas de atención y herramientas de apoyo disponibles para reportar incidentes y solicitar asistencia.
Javier Díaz González informó que los recorridos permitirán promover entre la ciudadanía las líneas de atención y herramientas de apoyo disponibles para reportar incidentes y solicitar asistencia. KATYA GONZÁLEZ

Añadió que informarán a los saltillenses sobre las líneas de atención como el chatbot de seguridad, el 800 Violeta, el teléfono de la Comisaría 844 414 1114 y el 911 para la atención de incidentes.

El alcalde añadió que uno de los objetivos es mantener la confianza de la población en la Policía Municipal, al señalar que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reflejan la credibilidad que la corporación mantiene entre la ciudadanía.

$!Durante el recorrido por el sur de Saltillo, las autoridades municipales supervisaron las condiciones de seguridad en el sector y dialogaron con los habitantes.
Durante el recorrido por el sur de Saltillo, las autoridades municipales supervisaron las condiciones de seguridad en el sector y dialogaron con los habitantes. KATYA GONZÁLEZ

Finalmente, afirmó que la seguridad continuará siendo una prioridad para su administración y aseguró que se mantendrán las acciones de vigilancia y coordinación para preservar la paz y la integridad de las familias saltillenses.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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