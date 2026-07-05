Encantautores celebrará su octavo aniversario con concierto a beneficio de la Casa del Migrante de Saltillo

La presentación se llevará a cabo a las 21:00 horas en Rincón Santa Lucía Peña Latina, donde el acceso al público será mediante la donación de artículos de la canasta básica, entre ellos arroz, frijol, agua embotellada, alimentos enlatados y leche.

El colectivo Encantautores celebrará su octavo aniversario con un concierto con causa el próximo 10 de julio, en el que reunirá a diversos cantautores locales para apoyar a la Casa del Migrante de Saltillo mediante la recolección de alimentos no perecederos.

Los organizadores informaron que todo lo recaudado será entregado a la Casa del Migrante de Saltillo, con el objetivo de contribuir a la atención de las personas en situación de movilidad que reciben apoyo en este albergue.

El concierto contará con la participación de los cantautores Daniel Amaya, Gil, Eliézer González, Cru Berrones, Fidel Frontera, Gris Mendoza, Allewy y Rob Dyeet, quienes unirán sus voces para celebrar ocho años de trayectoria del colectivo y promover la solidaridad a través de la música.

Además de conmemorar un año más de actividades de Encantautores, el evento busca incentivar la participación ciudadana en favor de quienes más lo necesitan, combinando el talento de artistas locales con una causa social.

Los integrantes del colectivo extendieron la invitación a la comunidad para asistir al concierto, disfrutar de una noche de música de autor y contribuir con un donativo en especie que beneficiará a la Casa del Migrante de Saltillo.