Encontronazo de transportes en la carretera Saltillo-Monterrey deja 18 lesionados; tres son hospitalizados

Alrededor de 15 personas fueron trasladadas para valoración médica y tres más fueron llevadas en ambulancia, luego de un accidente por alcance registrado la mañana de este miércoles entre dos unidades de transporte de personal en la carretera Saltillo-Monterrey.

El percance ocurrió minutos antes de las 6:00 horas, cuando ambos vehículos circulaban con dirección al parque industrial Santa María.

Como presunto responsable fue señalado el conductor de un camión de la marca International, con placas 23RD5M, perteneciente a la empresa Settepi, identificado como Antonio Rodríguez Trejo, de 37 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador no mantuvo la distancia de seguridad y se impactó contra un camión Mercedes-Benz, con placas A88270C, de la empresa DMControl, conducido por Juan Antonio Navarro Díaz, de 43 años.

Autoridades informaron que la causa del accidente fue precisamente la falta de distancia prudente entre unidades, lo que derivó en el choque por alcance.

Tras el incidente, ambas empresas movilizaron unidades de apoyo para trasladar a los pasajeros a valoración médica, mientras que tres personas requirieron ser llevadas en ambulancia a un hospital.