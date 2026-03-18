Encontronazo de transportes en la carretera Saltillo-Monterrey deja 18 lesionados; tres son hospitalizados

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Encontronazo de transportes en la carretera Saltillo-Monterrey deja 18 lesionados; tres son hospitalizados
    Autoridades señalaron que la falta de distancia entre unidades fue la causa principal del impacto por alcance. ULISES MARTÍNEZ

Accidente entre dos transportes de personal en la carretera Saltillo-Monterrey deja al menos 18 personas lesionadas; tres requirieron traslado hospitalario tras el impacto por alcance

Alrededor de 15 personas fueron trasladadas para valoración médica y tres más fueron llevadas en ambulancia, luego de un accidente por alcance registrado la mañana de este miércoles entre dos unidades de transporte de personal en la carretera Saltillo-Monterrey.

$!El accidente ocurrió durante las primeras horas de este miércoles, cuando los camiones se dirigían al parque industrial Santa María.
El accidente ocurrió durante las primeras horas de este miércoles, cuando los camiones se dirigían al parque industrial Santa María. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió minutos antes de las 6:00 horas, cuando ambos vehículos circulaban con dirección al parque industrial Santa María.

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Como presunto responsable fue señalado el conductor de un camión de la marca International, con placas 23RD5M, perteneciente a la empresa Settepi, identificado como Antonio Rodríguez Trejo, de 37 años.

$!Paramédicos atendieron a los pasajeros lesionados tras el choque entre dos unidades de transporte de personal en la carretera Saltillo-Monterrey.
Paramédicos atendieron a los pasajeros lesionados tras el choque entre dos unidades de transporte de personal en la carretera Saltillo-Monterrey. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el operador no mantuvo la distancia de seguridad y se impactó contra un camión Mercedes-Benz, con placas A88270C, de la empresa DMControl, conducido por Juan Antonio Navarro Díaz, de 43 años.

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Autoridades informaron que la causa del accidente fue precisamente la falta de distancia prudente entre unidades, lo que derivó en el choque por alcance.

$!Tres personas requirieron traslado en ambulancia a un hospital, mientras el resto fue valorado en el lugar.
Tres personas requirieron traslado en ambulancia a un hospital, mientras el resto fue valorado en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Tras el incidente, ambas empresas movilizaron unidades de apoyo para trasladar a los pasajeros a valoración médica, mientras que tres personas requirieron ser llevadas en ambulancia a un hospital.

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