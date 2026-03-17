Torreón, en ruta del tráfico de armas: detectan 11 corredores ilegales desde EU hacia México

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Coahuila
/ 17 marzo 2026
    Torreón, en ruta del tráfico de armas: detectan 11 corredores ilegales desde EU hacia México
    La detención de presuntos implicados forma parte de acciones generales contra el flujo de armas ilegales. ARCHIVO

Un informe de la Defensa revela la existencia de 11 rutas activas de tráfico de armas desde Estados Unidos, una de las cuales atraviesa Torreón, evidenciando la magnitud del flujo ilegal en el país

Torreón, Coahuila, figura dentro de las rutas identificadas por autoridades federales como parte de la red de tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos hacia México, de acuerdo con un informe reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El documento, entregado al Congreso como parte del Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, advierte que, pese a la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia e Investigación y la colaboración con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), continúan operando al menos 11 corredores de ingreso y distribución de armamento ilícito en el país.

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Una de estas rutas parte desde El Paso, Texas, cruza por Ciudad Juárez, Chihuahua, y se dirige hacia el Bajío, pasando por ciudades clave como Torreón, Zacatecas y Aguascalientes, hasta alcanzar Guanajuato. Este corredor es considerado estratégico por su conexión con zonas de alta actividad industrial y comercial.

El informe detalla que otros trayectos conectan diversos puntos fronterizos de Texas, California y Arizona con regiones del centro, occidente y sur del país. Entre ellos destaca el que inicia en Brownsville, Texas, cruza por Matamoros, Tamaulipas, y se extiende hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con ramificaciones hacia puertos del Golfo como Tampico, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos.

Otra ruta relevante parte de McAllen, Texas, hacia Reynosa y continúa hasta Oaxaca, atravesando entidades como San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Asimismo, se identifican corredores desde San Diego, California, hacia Acapulco, con puntos intermedios en Culiacán, Tepic y Manzanillo.

El reporte también ubica trayectos desde Arizona hacia distintos puntos del norte y occidente del país, incluyendo rutas hacia Guadalajara, Los Mochis y diversas ciudades de Sonora, así como conexiones más directas hacia la frontera noreste y el área metropolitana de Monterrey.

Además, se documentan rutas que enlazan Texas con Nuevo León y la Ciudad de México, pasando por importantes centros urbanos e industriales, lo que evidencia la amplitud del mercado ilegal y la capacidad logística de las redes de tráfico.

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A pesar de los esfuerzos binacionales para frenar el flujo de armas, la persistencia de estas rutas refleja la complejidad del fenómeno y su impacto en la seguridad pública, al facilitar el acceso de grupos delictivos a armamento de alto poder en prácticamente todo el territorio nacional.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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