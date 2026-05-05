Encuentra a su padre sin vida dentro de su casa en la Zona Centro de Saltillo

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Carlos Salazar en el Centro de Saltillo, luego de que se reportara que la puerta permanecía cerrada, por lo que se solicitó el apoyo del personal de Bomberos. El hallazgo fue realizado por su hija, Esmeralda ¨N, quien acudió a visitarlo tras no tener contacto con él durante varios días. Al llegar al lugar, antes de ingresar a la vivienda, percibió un olor fétido.

Al acceder al domicilio, luego de que Bomberos abriera la puerta, encontró a su padre, identificado como Francisco Javier ¨N¨ de 67 años, sin signos de vida. Se confirmó el fallecimiento del hombre, quien, de acuerdo con versiones, vivía solo desde hacía tiempo. De acuerdo con la información recabada en el sitio, el hombre padecía enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.

Las autoridades consideraron de manera preliminar que se trató de una muerte por causas naturales, en espera de los procedimientos correspondientes para confirmar el deceso. Al lugar acudieron peritos, así como personal de una funeraria para realizar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se determinará la causa de la muerte. Posteriormente, tras la necropsia de ley, el cuerpo será entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.