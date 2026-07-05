Encuentra a su pareja con otra mujer y desata riña en vivienda de Saltillo

Una presunta infidelidad terminó en una riña y daños materiales la noche del sábado en un domicilio de la colonia Brisas Jardín, en Saltillo, donde fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Municipal para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Altamira y Escuinapa, luego de que vecinos reportaran una fuerte discusión y actos de violencia al interior de la vivienda.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Rosa ¨N¨ acudió al domicilio tras ser alertada por su suegra de que su pareja sentimental, identificado como Jesús ¨N¨, se encontraba en el lugar acompañado de otra mujer.

Al llegar, la mujer enfrentó a la presunta amante y, en medio del enojo, se abalanzó contra ella, golpeándola en varias ocasiones. Durante el altercado también ocasionó daños en el interior de la vivienda, lo que generó preocupación entre los vecinos, quienes solicitaron la presencia de las corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Municipal lograron controlar la situación y dialogaron con las partes involucradas para evitar que la riña continuara. Posteriormente, solicitaron a Rosa que contactara a un familiar para que la apoyara mientras se resolvía el conflicto.

Aunque los oficiales le explicaron a Jesús ¨N¨ el procedimiento para interponer una denuncia por los daños ocasionados, el hombre decidió no presentar cargos en contra de su pareja. Minutos después, la hermana de Rosa arribó al lugar para llevarla a su domicilio, mientras que los policías exhortaron a ambas partes a buscar apoyo psicológico y orientación familiar, con el objetivo de atender el conflicto por la vía legal y evitar nuevos episodios de violencia.