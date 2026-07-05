Vuelca al impactarse contra un camellón central y abandona su vehículo en Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Chevrolet ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir presuntamente a exceso de velocidad terminó volcado a la altura de la colonia Villa Universidad, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el involucrado transitaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de norte a sur, a bordo de un automóvil Chevrolet Onix.

El conductor, a la altura del puente vehicular, donde la vialidad se convierte en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se subiera al camellón central, el cual utilizó como rampa para posteriormente volcar sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde finalmente se impactó contra un poste de concreto. Testigos indicaron que el hombre salió por sus propios medios para posteriormente huir con rumbo desconocido, abandonando el vehículo en medio de la vialidad.

Tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar uno de los carriles para prevenir otro accidente. Finalmente, el vehículo fue remolcado mediante una grúa y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades. El automóvil permanecerá en un corralón hasta que su propietario lo reclame y cubra los daños ocasionados, así como las multas correspondientes.