Encuentran a hombre sin vida en terreno baldío al poniente de Saltillo

Un hombre en situación de calle, conocido por el sobrenombre de “El Flaco”, fue localizado sin vida la noche de este lunes en un terreno baldío del fraccionamiento Santorini, en Saltillo. El hallazgo se reportó cerca de las 21:30 horas en un predio ubicado entre el bulevar Mar Egeo y la glorieta a Madero, luego de que un grupo de trabajadores alertara sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida.

De acuerdo con los primeros informes, un trabajador de una gasolinera cercana recibió el aviso de unos obreros, quienes le mencionaron que habían encontrado a un hombre colgado de un árbol. También señalaron que el cuerpo presentaba signos de descomposición y desprendimiento de piel.

En un primer momento, el empleado creyó que podría tratarse de una broma; sin embargo, decidió acudir al terreno para verificar la situación. Al confirmar la presencia del cadáver, dio aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

El reporte provocó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Preventiva Municipal y paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, el área fue acordonada para permitir las diligencias de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizaron la inspección y recolección de indicios.