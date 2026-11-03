Encuentran a hombre sin vida en terreno baldío al poniente de Saltillo

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    Encuentran a hombre sin vida en terreno baldío al poniente de Saltillo
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al predio ubicado entre Mar Egeo y la glorieta a Madero. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Trabajadores alertaron sobre la presencia del cuerpo, que presentaba signos de descomposición; autoridades realizaron diligencias para esclarecer el fallecimiento

Un hombre en situación de calle, conocido por el sobrenombre de “El Flaco”, fue localizado sin vida la noche de este lunes en un terreno baldío del fraccionamiento Santorini, en Saltillo.

El hallazgo se reportó cerca de las 21:30 horas en un predio ubicado entre el bulevar Mar Egeo y la glorieta a Madero, luego de que un grupo de trabajadores alertara sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida.

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$!El cuerpo de un hombre conocido como “El Flaco” fue localizado en un terreno baldío del fraccionamiento Santorini.
El cuerpo de un hombre conocido como “El Flaco” fue localizado en un terreno baldío del fraccionamiento Santorini. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con los primeros informes, un trabajador de una gasolinera cercana recibió el aviso de unos obreros, quienes le mencionaron que habían encontrado a un hombre colgado de un árbol. También señalaron que el cuerpo presentaba signos de descomposición y desprendimiento de piel.

En un primer momento, el empleado creyó que podría tratarse de una broma; sin embargo, decidió acudir al terreno para verificar la situación. Al confirmar la presencia del cadáver, dio aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

$!La zona fue acordonada por las autoridades mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes.
La zona fue acordonada por las autoridades mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El reporte provocó la movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Preventiva Municipal y paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, el área fue acordonada para permitir las diligencias de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), que realizaron la inspección y recolección de indicios.

$!Servicios periciales realizaron la recolección de indicios en el lugar del hallazgo.
Servicios periciales realizaron la recolección de indicios en el lugar del hallazgo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Entre los objetos localizados se encontraba una cuerda atada al árbol y una piedra que, de acuerdo con las primeras observaciones, pudo haber sido utilizada por el hombre para subir.

Las investigaciones y diligencias ministeriales continuaban hasta el cierre de esta edición, con el propósito de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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