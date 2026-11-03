Saltillo: explota olla de presión y quema a mujer en Parajes de Santa Elena

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    Saltillo: explota olla de presión y quema a mujer en Parajes de Santa Elena
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer de 39 años y la trasladaron a la Clínica 1 del IMSS. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Sus hijos solicitaron ayuda al 911 luego de que la afectada sufriera lesiones en brazos y rostro; fue reportada estable y permanece bajo atención médica

Una ama de casa de 39 años resultó con quemaduras de primer grado en los brazos y parte del rostro, luego de que una olla de presión explotara mientras cocinaba frijoles en su domicilio, ubicado en la colonia Parajes de Santa Elena, al sur de Saltillo.

La mujer, identificada como María del Refugio ¨N¨, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron y posteriormente la trasladaron a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica.

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De acuerdo con Horacio Torres, delegado de la Estación Sur de la Policía Municipal, el accidente se reportó cerca de las 19:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Isabel, en su cruce con Santa María.

$!Los hijos de la mujer solicitaron apoyo al 911 tras escuchar la explosión y percatarse de las lesiones.
Los hijos de la mujer solicitaron apoyo al 911 tras escuchar la explosión y percatarse de las lesiones. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Según los primeros informes, la afectada se encontraba cocinando frijoles cuando escuchó el sonido de la olla de presión, por lo que se acercó para retirarla. Sin embargo, en ese momento ocurrió la explosión, que le provocó lesiones en los brazos y el rostro.

Ante el dolor que presentaba, sus hijos solicitaron ayuda a través del sistema de emergencias 911, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio.

La mujer fue reportada estable y con lesiones clasificadas como no graves. Sin embargo, permanecerá internada en el centro médico para su valoración y atención.

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