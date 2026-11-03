Saltillo: explota olla de presión y quema a mujer en Parajes de Santa Elena

Una ama de casa de 39 años resultó con quemaduras de primer grado en los brazos y parte del rostro, luego de que una olla de presión explotara mientras cocinaba frijoles en su domicilio, ubicado en la colonia Parajes de Santa Elena, al sur de Saltillo. La mujer, identificada como María del Refugio ¨N¨, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la valoraron y posteriormente la trasladaron a la Clínica 1 del IMSS para recibir atención médica.

De acuerdo con Horacio Torres, delegado de la Estación Sur de la Policía Municipal, el accidente se reportó cerca de las 19:30 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Isabel, en su cruce con Santa María.