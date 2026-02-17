Encuentran a joven muerto en un jacuzzi, en Saltillo

Ahogado dentro de un jacuzzi fue como localizaron el cuerpo de un joven durante la noche de este martes en un domicilio de la colonia del Valle.

El hallazgo originó una fuerte movilización de autoridades municipales y estatales, quienes realizaron un amplio acordonamiento sobre la calle Arce, esquina con Pirul. La víctima fue identificada como Miguel Eduardo N., de 21 años de edad.

Según información recabada por las autoridades, Uriel Bonifacio rentó el inmueble de su propiedad, marcado con el número 425, por una noche. Indicó que la reservación concluía a las 12:00 horas de este martes; sin embargo, el huésped no respondió a las llamadas telefónicas, por lo que acudió al lugar después de salir de su trabajo. Cerca de las 19:30 horas ingresó al domicilio y encontró al joven dentro del jacuzzi, cubierto por el agua.

Al sitio acudió personal de emergencia, que realizó la valoración médica, la cual incluyó la toma de signos vitales, revisión de pulsos periféricos y centrales, así como la verificación de pupilas y movimientos respiratorios, sin obtener respuesta. El joven ya no presentaba movimientos respiratorios, y se determinó como diagnóstico un paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple.

Las autoridades procedieron a cerrar la calle con cinta de acordonamiento y se realizó una inspección por parte de Servicios Periciales. Al término de las diligencias arribaron familiares de la víctima, quienes mencionaron que Miguel estaba bajo tratamiento médico con antidepresivos. Destacaron que hace más de un año atentó contra su vida.

Concluidas las indagatorias, la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió al levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).