Encuentran a joven muerto en un jacuzzi, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Encuentran a joven muerto en un jacuzzi, en Saltillo
    Autoridades acordonaron el área para realizar las investigaciones.

Un joven bajo tratamiento con antidepresivos fue encontrado ahogado dentro de un jacuzzi de una casa que rentó vía AIRBNB

Ahogado dentro de un jacuzzi fue como localizaron el cuerpo de un joven durante la noche de este martes en un domicilio de la colonia del Valle.

El hallazgo originó una fuerte movilización de autoridades municipales y estatales, quienes realizaron un amplio acordonamiento sobre la calle Arce, esquina con Pirul. La víctima fue identificada como Miguel Eduardo N., de 21 años de edad.

Según información recabada por las autoridades, Uriel Bonifacio rentó el inmueble de su propiedad, marcado con el número 425, por una noche. Indicó que la reservación concluía a las 12:00 horas de este martes; sin embargo, el huésped no respondió a las llamadas telefónicas, por lo que acudió al lugar después de salir de su trabajo. Cerca de las 19:30 horas ingresó al domicilio y encontró al joven dentro del jacuzzi, cubierto por el agua.

TE PUEDE INTERESAR: Repartidor de comida se ahorca en su vivienda, en Saltillo

Al sitio acudió personal de emergencia, que realizó la valoración médica, la cual incluyó la toma de signos vitales, revisión de pulsos periféricos y centrales, así como la verificación de pupilas y movimientos respiratorios, sin obtener respuesta. El joven ya no presentaba movimientos respiratorios, y se determinó como diagnóstico un paro cardiorrespiratorio y falla orgánica múltiple.

Las autoridades procedieron a cerrar la calle con cinta de acordonamiento y se realizó una inspección por parte de Servicios Periciales. Al término de las diligencias arribaron familiares de la víctima, quienes mencionaron que Miguel estaba bajo tratamiento médico con antidepresivos. Destacaron que hace más de un año atentó contra su vida.

Concluidas las indagatorias, la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió al levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida solo se aplicaría en caso de registrarse contagios confirmados

Reitera Coahuila que cubrebocas no será obligatorio en escuelas por sarampión
La Catedral de Santiago será sede de las principales celebraciones de Semana Santa 2026 en Saltillo.

Diócesis de Saltillo presenta su programa para la Semana Santa
También funciona para dar seguimiento a citas médicas de los derechohabientes.

IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico
Santos... El número uno

Santos... El número uno
Atrincherado

Atrincherado
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas