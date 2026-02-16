Rescatan a joven tras más de 12 horas atrapado en el Cañón de San Lorenzo
El rescate se prolongó toda la noche debido a que el senderista cayó y quedó atrapado en un árbol, sufriendo golpes y rasguños
Un joven de 24 años fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos en el Cañón de San Lorenzo, luego de permanecer más de 12 horas en la montaña tras perderse y sufrir una caída mientras realizaba senderismo, en Saltillo.
El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas del domingo a través del Sistema de Emergencias 911. El propio afectado, identificado como Antonio, solicitó ayuda al encontrarse lesionado en la parte alta del paraje conocido como El Aguaje.
Según su versión, había ascendido sin compañía, pero tomó una ruta equivocada y resbaló por la ladera, quedando atrapado en un árbol, lo que le impidió descender por sus propios medios.
Tras recibir el aviso, un grupo de aproximadamente 10 bomberos de distintas estaciones inició la búsqueda del senderista. Las labores se prolongaron varias horas debido a que el hombre se encontraba en un punto de difícil acceso dentro del cañón.
Una vez localizado, los rescatistas iniciaron el descenso durante la noche, pero se detuvieron por falta de luz. La maniobra concluyó después de las 06:00 horas del lunes, considerando la inclinación del terreno y las condiciones del sitio.
El joven presentó golpes y rasguños, pero no sufrió lesiones de gravedad. Tras ser puesto a salvo, decidió retirarse por su cuenta del lugar sin requerir traslado a un hospital, limitándose a agradecer a los bomberos por su atención y apoyo durante el rescate.