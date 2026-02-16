Rescatan a joven tras más de 12 horas atrapado en el Cañón de San Lorenzo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Rescatan a joven tras más de 12 horas atrapado en el Cañón de San Lorenzo
    El joven de 24 años quedó atrapado en un árbol tras resbalar por la ladera durante su caminata. Ulises Martínez

El rescate se prolongó toda la noche debido a que el senderista cayó y quedó atrapado en un árbol, sufriendo golpes y rasguños

Un joven de 24 años fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos en el Cañón de San Lorenzo, luego de permanecer más de 12 horas en la montaña tras perderse y sufrir una caída mientras realizaba senderismo, en Saltillo.

El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas del domingo a través del Sistema de Emergencias 911. El propio afectado, identificado como Antonio, solicitó ayuda al encontrarse lesionado en la parte alta del paraje conocido como El Aguaje.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: fallece hombre en situación de calle tras ser reportado atropellado y golpeado

$!El rescate se complicó por la inclinación del terreno y la falta de luz durante la noche.
El rescate se complicó por la inclinación del terreno y la falta de luz durante la noche. Ulises Martínez

Según su versión, había ascendido sin compañía, pero tomó una ruta equivocada y resbaló por la ladera, quedando atrapado en un árbol, lo que le impidió descender por sus propios medios.

Tras recibir el aviso, un grupo de aproximadamente 10 bomberos de distintas estaciones inició la búsqueda del senderista. Las labores se prolongaron varias horas debido a que el hombre se encontraba en un punto de difícil acceso dentro del cañón.

$!Antonio presentó golpes y rasguños, pero no requirió traslado hospitalario tras el rescate.
Antonio presentó golpes y rasguños, pero no requirió traslado hospitalario tras el rescate. Ulises Martínez

Una vez localizado, los rescatistas iniciaron el descenso durante la noche, pero se detuvieron por falta de luz. La maniobra concluyó después de las 06:00 horas del lunes, considerando la inclinación del terreno y las condiciones del sitio.

El joven presentó golpes y rasguños, pero no sufrió lesiones de gravedad. Tras ser puesto a salvo, decidió retirarse por su cuenta del lugar sin requerir traslado a un hospital, limitándose a agradecer a los bomberos por su atención y apoyo durante el rescate.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
senderismo
RESCATES

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Marx Arriaga, un ególatra obsesivo

Marx Arriaga, un ególatra obsesivo
true

De carpas y carperas
Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después

Los huesos hablan: Pasta de Conchos, 20 años después
La lista oficial de números premiados del sorteo especial 309 confirmó que una de las series del premio mayor fue vendida en Coahuila.

Premio mayor de la Lotería Nacional vuelve a caer en Coahuila; ahora en Acuña
Crew-12 tendrá una duración estimada de nueve meses, superior al medio año habitual del programa comercial.

Llega misión Crew-12 a la Estación Espacial Internacional a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX
Saltillo Soccer remontó tras el empate de la visita en el segundo tiempo.

Saltillo Soccer suma tres puntos y lidera su grupo en la Tercera División
Instalaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso durante la restricción de vuelos de 10 días, una medida extraordinaria que el administrador de la FAA tomó para evitar posibles “víctimas mortales”.

Dentro de la debacle que llevó al cierre del espacio aéreo de El Paso
Una calle concurrida en Yaundé, la capital de Camerún, ciudad a la que fueron enviados nueve migrantes bajo un acuerdo de deportación secreto.

EU deporta a 9 migrantes en secreto, sin considerar sus protecciones legales