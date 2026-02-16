Rescatan a joven tras más de 12 horas atrapado en el Cañón de San Lorenzo

Un joven de 24 años fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos en el Cañón de San Lorenzo, luego de permanecer más de 12 horas en la montaña tras perderse y sufrir una caída mientras realizaba senderismo, en Saltillo.

El reporte se recibió alrededor de las 17:00 horas del domingo a través del Sistema de Emergencias 911. El propio afectado, identificado como Antonio, solicitó ayuda al encontrarse lesionado en la parte alta del paraje conocido como El Aguaje.

