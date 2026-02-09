Encuentran sin vida a ex policía desaparecida desde el 2025 en Sinaloa

El 9 de febrero se informó sobre la ubicación de la ex policía, Hendrika María Derks Martínez, quien se encontraba desaparecida desde el 22 de marzo del 2025.

Sus familiares confirmaron que la ex agente fue encontrada sin vida. El colectivo de Madres Buscadoras detallaron que su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina, en las cercanías de El Bolsón y la Cofradía de la Loma, en Navolato, Sinaloa.

Medios de información locales detallaron que su secuestro fue parte de una operación múltiple, ya que la última vez que fue vista con vida se encontraba con sus nietos (menores de edad) y con su hija de 28 años. Sin embargo, ellos fueron encontrados, con vida, meses después de la desaparición.

Los familiares, de la víctima de 59 años, dieron el siguiente mensaje: ‘Gracias a todas esas personas que nos ayudaron a compartir la ficha de nuestra madre. Al fin la encontramos no como queríamos, pero ahora ella descansará en paz al lado de sus padres y al fin tendremos un poco de paz y dónde llorarte mamita, diste todo por tus hijos, hasta tu vida’.

Medios de información estiman que la desaparición de Hendrika María Derks Martínez, ocurrió poco antes de su jubilación. Reportes han puesto su caso de desaparición en paralelo con la reciente desaparición de los mineros, quienes 3 ya fueron confirmados como ‘fallecidos’ tras ser ubicados en la fosa clandestina en El Verde, Sinaloa.