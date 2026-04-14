Encuentran a mujer sin vida en domicilio de Saltillo; su cuerpo presentaba moretones

Con moretones y rastros de sangre fue como localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de su propio domicilio, ubicado en la colonia Héroes de Chapultepec.

Todo ocurrió la noche de este lunes, en la privada Jesús Flores Sandoval. La mujer, aún sin identificar, contaba con con aproximadamente 28 años de edad; vecinos señalaron como sospechosos a su pareja. La Fiscalía de Feminicidios se hará cargo de la investigación, y se dio a conocer que todo ocurrió cerca de las 7:30 de la tarde, cuando los hermanos de la fallecida acudieron en su búsqueda.

La persona, quien tenía tres meses residiendo en el domicilio marcado con el número 2078, se encontraba tirada en el suelo de su recámara. En sus brazos y rostro presentaba una serie de hematomas; en el interior del baño había exceso de sangre. Solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911, donde se aproximaron paramédicos de Cruz Roja.

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Tras confirmar el fallecimiento, informaron que tenía de cuatro a seis horas sin signos vitales. Esta noticia alarmó a los habitantes del sector, quienes señalaron como sospechoso de una posible agresión a la pareja..

Aseguran que con él tenía conflictos por la custodia de sus tres hijos, de 11, 10 y 9 años de edad, y señalaron que el 16 de marzo del presente año se registró una pelea. A raíz de estos hechos, se dio una movilización de autoridades, quienes realizaron un acordonamiento extenso sobre la privada Jesús Flores Sandoval. Posteriormente, se solicitó la intervención de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se abocaron a recolectar videos de domicilios contiguos para conocer el horario en que la pareja de la víctima ingresó o salió del lugar. Hasta el cierre de esta edición, aún no se lograba levantar el cuerpo de la víctima para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).