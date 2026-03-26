Hallan cuerpo sin vida en las vías férreas de San Pedro, Coahuila; habría sido arrollado por el tren
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Un hombre fue localizado sin vida en las vías del tren en los límites del ejido San Luis de Gurza
TORREÓN, COAH.- La tarde de este jueves, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se movilizaron tras el reporte del hallazgo de un hombre sin vida en las vías del tren, en los límites del ejido San Luis de Gurza.
El cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición y diversas mutilaciones, fue localizado por personal de la empresa Ferrocarriles Mexicanos mientras realizaban labores rutinarias de supervisión en el tramo oriente del municipio.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, las lesiones que presentaba la víctima en sus extremidades coinciden con el impacto y paso del ferrocarril. No obstante, las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia de ley para confirmar la causa exacta del fallecimiento.
Gracias a una identificación oficial encontrada entre sus pertenencias, se pudo establecer que el occiso tenía 35 años de edad y era residente del estado de Coahuila.
Este hallazgo ha permitido a la Fiscalía abrir una línea de investigación sólida para contactar a los familiares y esclarecer los hechos.
Por su parte, el área de Servicios Periciales continúa trabajando en el lugar para recabar indicios, y se espera que la información sea actualizada conforme avancen las diligencias.