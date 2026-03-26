Hallan cuerpo sin vida en las vías férreas de San Pedro, Coahuila; habría sido arrollado por el tren

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 26 marzo 2026
    Hallan cuerpo sin vida en las vías férreas de San Pedro, Coahuila; habría sido arrollado por el tren
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a las vías del tren en el ejido San Luis de Gurza tras el reporte del hallazgo de un hombre sin vida. ARCHIVO
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

COMPARTIR

TEMAS


Muertes

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Organizaciones


FGE

Un hombre fue localizado sin vida en las vías del tren en los límites del ejido San Luis de Gurza

TORREÓN, COAH.- La tarde de este jueves, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se movilizaron tras el reporte del hallazgo de un hombre sin vida en las vías del tren, en los límites del ejido San Luis de Gurza.

El cuerpo, que presentaba un avanzado estado de descomposición y diversas mutilaciones, fue localizado por personal de la empresa Ferrocarriles Mexicanos mientras realizaban labores rutinarias de supervisión en el tramo oriente del municipio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arranca-javier-diaz-nueva-jornada-de-colonias-al-100-en-lomas-verdes-HP19706054

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las lesiones que presentaba la víctima en sus extremidades coinciden con el impacto y paso del ferrocarril. No obstante, las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia de ley para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

Gracias a una identificación oficial encontrada entre sus pertenencias, se pudo establecer que el occiso tenía 35 años de edad y era residente del estado de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-recuerdan-el-legado-constitucionalista-a-113-anos-del-plan-de-guadalupe-IP19705973

Este hallazgo ha permitido a la Fiscalía abrir una línea de investigación sólida para contactar a los familiares y esclarecer los hechos.

Por su parte, el área de Servicios Periciales continúa trabajando en el lugar para recabar indicios, y se espera que la información sea actualizada conforme avancen las diligencias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes

Localizaciones


Coahuila
Región Laguna

Organizaciones


FGE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Berino Granados afirma que la CTM trabaja bajo principios de imparcialidad y respeto a los procesos democráticos.

Afirma CTM Coahuila que no tiene ‘exclusividad’ con el PRI
El IMSS en Coahuila continúa con las acciones de vacunación contra sarampión a través de sus unidades médicas y en puntos estratégicos.

Coahuila registra 4 casos más de sarampión; aumentan a 14 ante la víspera del periodo vacacional
Militantes y simpatizantes participaron en el fortalecimiento de la estructura partidista.

PRI renueva estructura en Coahuila
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezó la entrega de apoyos económicos a mujeres en situación vulnerable.

Beneficia DIF Saltillo a 450 mujeres con programa Apoyos de Corazón
Traiciona una vez, traiciona dos

Traiciona una vez, traiciona dos
Coletazo bélico

Coletazo bélico
true

Ni Peña se atrevió a tanto como AMLO y Sheinbaum
true

POLITICÓN: Violencia de género: UAdeC, del discurso de ‘cero tolerancia’ a la impunidad institucional