Encuentran el cuerpo de un hombre en las vías del tren, en Saltillo

Un hombre, por el momento sin identificar, fue encontrado sin vida la tarde de este jueves a las orillas de las vías ferroviarias que conectan con la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo.

Aparentaba una edad aproximada de entre 35 y 40 años y vestía una sudadera color roja, pantalón de mezclilla gris y un par de huaraches cafés. El reporte se registró cerca de las 3:00 de la tarde en la vía marcada con el kilómetro 901+687, cuando un grupo de campesinos realizaba un recorrido en busca de artículos reciclables.

Los testigos dieron aviso al sistema de emergencias 911, desde donde se envió como primeros respondientes al personal de la estación de bomberos. Tras confirmar el fallecimiento del hombre, se señaló que el cuerpo ya presentaba la piel en coloración oscura.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian fraude en Saltillo; afectados pagaron por supuestos trámites para mejorar pensión del IMSS

A la llegada de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se determinó que la víctima no presentaba huellas de violencia. Tampoco existen indicios de que haya sido embestido por el tren, y se presume que podría tratarse de un migrante centroamericano.

Según servicios periciales, el hombre pudo haber sufrido un infarto al miocardio. Sus restos fueron asegurados por las autoridades y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Ahí permanecerá en la morgue, en espera de que algún familiar acuda a realizar el reconocimiento e identificación.