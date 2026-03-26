Empresario Arnulfo Aguilar Salazar es localizado con vida tras privación de la libertad en Culiacán

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México
/ 26 marzo 2026
    Empresario Arnulfo Aguilar Salazar es localizado con vida tras privación de la libertad en Culiacán
    El empresario Arnulfo Aguilar Salazar fue localizado con vida tras un operativo coordinado luego de su privación de la libertad VANGUARDIA

Autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para localizar al dueño de Grupo Águila, quien fue hallado con vida

La privación de la libertad del empresario gasolinero Arnulfo Aguilar Salazar encendió las alertas del sector empresarial y de seguridad en Sinaloa. Tras casi 26 horas de incertidumbre y un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, el propietario de Grupo Águila fue localizado con vida.

El hecho ocurrió el martes 24 de marzo alrededor de las 13:45 horas, cuando Aguilar Salazar circulaba en un vehículo BMW modelo 430i color gris con placas del estado. El incidente se registró sobre el bulevar Juan Pablo II, en el sector de La Lomita, en la ciudad de Culiacán, cerca del templo de Nuestra Señora de Guadalupe (La Lomita) y de la preparatoria Salvador Allende de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/localizan-con-vida-a-7-electricistas-desaparecidos-en-matehuala-BJ19672883

GRUPO ARMADO INTERCEPTA A EMPRESARIO Y LO OBLIGA A ABORDAR VEHÍCULO

De acuerdo con testigos, un grupo armado interceptó al empresario mientras conducía. Tras un breve intercambio verbal, lo obligaron a descender del vehículo y posteriormente lo subieron a otra unidad. El automóvil fue abandonado en la vía pública.

La familia del empresario reportó que, al momento de la privación de la libertad, se dirigía de su oficina a su domicilio.

AUTORIDADES REALIZAN OPERATIVO PARA LOCALIZAR AL EMPRESARIO ARNULFO AGUILAR SALAZAR

El incidente generó una movilización inmediata de corporaciones de seguridad. Elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y fuerzas federales y militares acudieron al sitio.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública también se presentó en el lugar, acompañado por personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios, incluyendo huellas y otros elementos de evidencia.

La Fiscalía informó a medios locales que el operativo incluyó patrullajes en distintas zonas, análisis de cámaras de videovigilancia y la instalación de filtros de revisión, principalmente en la colonia Lomas de Guadalupe y sectores cercanos.

En la búsqueda participaron la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y la Unidad Especializada Antisecuestros, cuyos trabajos fueron considerados clave para la localización del empresario.

LOCALIZAN CON VIDA AL EMPRESARIO ARNULFO AGUILAR SALAZAR

Arnulfo Aguilar Salazar fue localizado con vida y, de acuerdo con reportes oficiales, no presentaba lesiones aparentes. Tras su localización, recibió atención médica y psicológica conforme al protocolo establecido.

Fuentes con conocimiento del caso señalaron a medios locales que el empresario ya sostuvo contacto con personal ministerial para las diligencias correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hay-nuevas-lineas-de-investigacion-en-caso-ayotzinapa-tras-hallazgo-de-restos-oseos-en-funeraria-de-iguala-sheinbaum-AI19669018

Hasta ahora, las autoridades no han informado el lugar exacto donde ocurrió la liberación ni las condiciones en que se produjo. Tampoco se han reportado personas detenidas relacionadas con la privación de la libertad.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de quienes participaron en el secuestro.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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