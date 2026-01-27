Saltillo: choque múltiple provoca caos vial en el bulevar V. Carranza

Saltillo
/ 27 enero 2026
    Saltillo: choque múltiple provoca caos vial en el bulevar V. Carranza
    Varias unidades resultaron con daños materiales tras la cadena de colisiones registrada antes del puente de Pedro Figueroa. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La circulación se vio afectada de forma temporal mientras autoridades realizaban labores de abanderamiento y retiro de vehículos tras el accidente

Se registró un accidente vial múltiple en el bulevar Venustiano Carranza, antes de subir el puente de Pedro Figueroa, en el que se vieron involucrados varios vehículos en una serie de choques consecutivos en Saltillo. El hecho se originó por no guardar la distancia prudente entre las unidades que circulaban por dicha vialidad.

De acuerdo con la información recabada, un automóvil Volkswagen Beetle se impactó inicialmente contra otro vehículo, cuyo conductor decidió no reclamar daños y se retiró del lugar. Posteriormente, un automóvil KIA colisionó contra el Beetle, lo que incrementó el número de unidades involucradas.

Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona mientras se retiraban los vehículos involucrados.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona mientras se retiraban los vehículos involucrados. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Más tarde, una camioneta RAM chocó al vehículo KIA, provocando que este fuera proyectado hacia adelante. Como consecuencia de este impacto, una camioneta Duster también resultó afectada en la secuencia del percance.

El percance se originó por no guardar la distancia entre los automóviles que circulaban por la vialidad.
El percance se originó por no guardar la distancia entre los automóviles que circulaban por la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, un automóvil Ibiza presentó daños al verse involucrado en el mismo incidente vial, derivado de los choques previos. La circulación se vio afectada de manera momentánea mientras se evaluaban los daños y personal de la Policía Municipal de Tránsito retiraba las unidades hacia un costado de la vialidad.

Conductores afectados dieron aviso a sus aseguradoras para la valoración de los daños.
Conductores afectados dieron aviso a sus aseguradoras para la valoración de los daños. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que únicamente se reportaron daños materiales. Los conductores involucrados dieron aviso a sus aseguradoras con el fin de llegar a un convenio por los daños ocasionados.

