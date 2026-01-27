Saltillo: choque múltiple provoca caos vial en el bulevar V. Carranza

Se registró un accidente vial múltiple en el bulevar Venustiano Carranza, antes de subir el puente de Pedro Figueroa, en el que se vieron involucrados varios vehículos en una serie de choques consecutivos en Saltillo. El hecho se originó por no guardar la distancia prudente entre las unidades que circulaban por dicha vialidad.

De acuerdo con la información recabada, un automóvil Volkswagen Beetle se impactó inicialmente contra otro vehículo, cuyo conductor decidió no reclamar daños y se retiró del lugar. Posteriormente, un automóvil KIA colisionó contra el Beetle, lo que incrementó el número de unidades involucradas.

