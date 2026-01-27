Saltillo: choque múltiple provoca caos vial en el bulevar V. Carranza
La circulación se vio afectada de forma temporal mientras autoridades realizaban labores de abanderamiento y retiro de vehículos tras el accidente
Se registró un accidente vial múltiple en el bulevar Venustiano Carranza, antes de subir el puente de Pedro Figueroa, en el que se vieron involucrados varios vehículos en una serie de choques consecutivos en Saltillo. El hecho se originó por no guardar la distancia prudente entre las unidades que circulaban por dicha vialidad.
De acuerdo con la información recabada, un automóvil Volkswagen Beetle se impactó inicialmente contra otro vehículo, cuyo conductor decidió no reclamar daños y se retiró del lugar. Posteriormente, un automóvil KIA colisionó contra el Beetle, lo que incrementó el número de unidades involucradas.
Más tarde, una camioneta RAM chocó al vehículo KIA, provocando que este fuera proyectado hacia adelante. Como consecuencia de este impacto, una camioneta Duster también resultó afectada en la secuencia del percance.
Asimismo, un automóvil Ibiza presentó daños al verse involucrado en el mismo incidente vial, derivado de los choques previos. La circulación se vio afectada de manera momentánea mientras se evaluaban los daños y personal de la Policía Municipal de Tránsito retiraba las unidades hacia un costado de la vialidad.
Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que únicamente se reportaron daños materiales. Los conductores involucrados dieron aviso a sus aseguradoras con el fin de llegar a un convenio por los daños ocasionados.