Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
El pan estuvo compuesto por 2 mil 200 piezas, colocadas sobre una estructura de 4 por 6 metros
Con gran participación ciudadana y un ambiente lleno de tradición, el alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, compartieron con miles de familias saltillenses el Pan de Muerto Monumental, una de las actividades más esperadas del Festival Ánimas del Desierto 2025.
El evento se llevó a cabo en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza, donde se instaló una impresionante pieza compuesta por 2 mil 200 panes colocados sobre una plataforma de 4 por 6 metros.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Entregan rehabilitación del parque Carlos R. González; invierten más de 35 mdp en espacios deportivos
Durante la convivencia, el alcalde agradeció la colaboración de la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos del Fénix, quienes participaron en la elaboración del monumental pan.
“En equipo, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsamos la cultura, el turismo y, sobre todo, nuestras tradiciones”, destacó Javier Díaz González.
El edil recordó que el Festival Ánimas del Desierto 2025 cuenta con más de 70 eventos distribuidos en más de 30 espacios culturales de la ciudad, con el propósito de fortalecer la identidad local y la participación comunitaria.
Por su parte, Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, subrayó que el festival busca preservar y difundir las tradiciones más representativas del Día de Muertos, al tiempo que fomenta la creatividad artística.
“Esta intervención culinaria y artística celebra el talento estudiantil y la unión entre arte, tradición y comunidad”, expresó.
Laura Elizabeth Montemayor Cobas, directora general de la Universidad Vizcaya de las Américas, explicó que en la elaboración participaron estudiantes de Gastronomía y Diseño Gráfico, quienes utilizaron 300 kilos de harina, mil 100 huevos, 100 kilos de azúcar y 90 de mantequilla.El mosaico final representó una catrina tradicional, creada con más de 150 kilos de azúcares de colores, resultado de una composición original elaborada por los propios alumnos.
El acto contó también con la presencia de Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado; María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Valores Humanos; así como Fernando Prado Galán y Francisco Hernández López, representantes de Grupo La Moderna y Molinos del Fénix.