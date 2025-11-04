Endulzan a Saltillo, comparten Pan de Muerto Monumental; reparten más de 2 mil piezas

Con gran participación ciudadana y un ambiente lleno de tradición, el alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, compartieron con miles de familias saltillenses el Pan de Muerto Monumental, una de las actividades más esperadas del Festival Ánimas del Desierto 2025.

El evento se llevó a cabo en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco, en la Alameda Zaragoza, donde se instaló una impresionante pieza compuesta por 2 mil 200 panes colocados sobre una plataforma de 4 por 6 metros.

Durante la convivencia, el alcalde agradeció la colaboración de la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos del Fénix, quienes participaron en la elaboración del monumental pan.

“En equipo, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, impulsamos la cultura, el turismo y, sobre todo, nuestras tradiciones”, destacó Javier Díaz González.