Saltillo: Entregan rehabilitación del parque Carlos R. González; invierten más de 35 mdp en espacios deportivos
La obra tuvo una inversión de más de 6.7 millones de pesos, con apoyo del Gobierno del Estado y de la iniciativa privada
Con una inversión superior a los 6.7 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol del parque Carlos R. González, al sur de la ciudad, como parte del programa “Activa tu Parque”, que busca fomentar la convivencia, el deporte y la integración comunitaria.
Durante el evento, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, el alcalde destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la colaboración de la iniciativa privada, continuará el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la capital coahuilense.
“Lo que buscamos, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y de la iniciativa privada es generar comunidad a través de la rehabilitación de estos espacios deportivos; el deporte y la cultura generan esa disciplina que impacta en la vida profesional y personal de la gente”, comentó el alcalde Javier Díaz.
El edil anunció además un nuevo programa de apoyos directos a deportistas que representen a Saltillo en competencias regionales, nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso con el impulso al talento local.
A través del programa “Activa tu Parque”, el municipio ha concluido ya la rehabilitación de la Plaza Mirasierra Spurs, el Skate Park Saltillo 2000, las canchas de las colonias Benito Juárez y Roma, y ahora el Carlos R. González. Actualmente están en proceso los parques Abraham Curbelo, Jesús Carranza, Nazario S. Ortiz Garza, la plaza del bulevar El Minero en La Fragua, y el de la colonia Gustavo Espinoza Mireles.
El coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó la labor del alcalde, a quien calificó como “el Alcalde del Deporte”, y refrendó el compromiso del Gobierno del Estado para seguir impulsando obras que eleven la calidad de vida de las familias saltillenses.
Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que los trabajos incluyeron el retiro del pasto sintético anterior, la construcción de una dala de concreto perimetral, la instalación de nueva superficie sintética, porterías, malla, bancas, sistema de iluminación y taludes de concreto.
En representación de los usuarios, el profesor Erik Castillo Pérez, entrenador en el parque, agradeció a las autoridades municipales y estatales por la mejora del espacio deportivo.
“Este es un día de fiesta para nuestra comunidad; nuestro parque está mejor que nunca y eso es posible gracias al compromiso del alcalde Javier Díaz”, expresó.
En la entrega también participaron el diputado local Álvaro Moreira Valdés, el regidor Eduardo Morelos Jiménez, el director del Instituto Estatal del Deporte Antonio Cepeda Licón, el titular del Implan Alberto Salinas de las Fuentes, integrantes del Cabildo, comités ciudadanos, deportistas y entrenadores.