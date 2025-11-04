Saltillo: Entregan rehabilitación del parque Carlos R. González; invierten más de 35 mdp en espacios deportivos

Con una inversión superior a los 6.7 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol del parque Carlos R. González, al sur de la ciudad, como parte del programa “Activa tu Parque”, que busca fomentar la convivencia, el deporte y la integración comunitaria.

Durante el evento, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, el alcalde destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la colaboración de la iniciativa privada, continuará el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la capital coahuilense.

“Lo que buscamos, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez y de la iniciativa privada es generar comunidad a través de la rehabilitación de estos espacios deportivos; el deporte y la cultura generan esa disciplina que impacta en la vida profesional y personal de la gente”, comentó el alcalde Javier Díaz.

El edil anunció además un nuevo programa de apoyos directos a deportistas que representen a Saltillo en competencias regionales, nacionales e internacionales, reafirmando su compromiso con el impulso al talento local.