Endurecerán medidas en antros de Saltillo tras caída de techumbre en ‘Not in the mood’

“Este fue una llamada de atención para todas y todos los que estamos involucrados en el tema de la vida nocturna”, señaló el funcionario, en referencia al incidente en el que, afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas.

Tras el reciente accidente ocurrido en el antro “Not in the mood” al norte de Saltillo, el regidor Ricardo Treviño anunció que la Comisión de Espectáculos tomará cartas en el asunto para garantizar que todos los establecimientos cumplan con los protocolos de seguridad.

Treviño explicó que los permisos de Protección Civil deben renovarse dos veces al año; sin embargo, dijo que han detectado que muchos locatarios no cumplen con esta obligación, pese a las constantes visitas de inspección.

“La realidad es que desde la comisión vamos a tomar cartas en el asunto para que todos puedan cumplir con los protocolos necesarios, desde Protección Civil hasta las rutas de evacuación”, afirmó.

El regidor detalló que el proceso actual consiste en emitir una notificación y, si en un segundo llamado no se regulariza la situación, los inspectores proceden a la clausura inmediata del establecimiento hasta que se actualice el permiso.

“Apoyamos primero con la notificación, pero creo que se van a tener que tomar acciones desde la comisión para evitar que ocurran este tipo de consecuencias”, enfatizó Treviño.

Sobre la caída de la techumbre, mencionó que en ocasiones los constructores no dimensionan adecuadamente los cálculos estructurales o bien se trata de fincas antiguas que resienten el movimiento constante derivado de la actividad nocturna.

Respecto al nivel de cumplimiento, el regidor precisó que mientras en la zona norte existe mayor regularización, es en el centro de la ciudad donde han tenido mayores dificultades para que los propietarios se pongan al corriente.