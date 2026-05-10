Clausuran antro tras colapsar marquesina y dejar a ocho jóvenes lesionados en Saltillo

Alrededor de ocho jóvenes resultaron lesionados luego de que una marquesina les cayera encima mientras se encontraban al interior de un antro al norte de Saltillo, mismo que fue clausurado por las autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando mediante el sistema de emergencias 911 se solicitó la presencia de paramédicos, luego de que una estructura se desprendiera al interior del antro denominado Not In The Mood Antisocial Club, lesionando a un grupo de jóvenes.