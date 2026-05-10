Clausuran antro tras colapsar marquesina y dejar a ocho jóvenes lesionados en Saltillo

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    Clausuran antro tras colapsar marquesina y dejar a ocho jóvenes lesionados en Saltillo
    Clientes del establecimiento manifestaron su molestia luego del accidente, asegurando que minutos antes del colapso presuntamente fueron obligados a consumir botellas con costo de 3 mil 500 pesos, las cuales no pudieron recuperar tras el desalojo. MARTÍN ROJAS

Asistentes denunciaron presuntos abusos en el consumo obligatorio de botellas minutos antes del incidente registrado en el establecimiento

Alrededor de ocho jóvenes resultaron lesionados luego de que una marquesina les cayera encima mientras se encontraban al interior de un antro al norte de Saltillo, mismo que fue clausurado por las autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando mediante el sistema de emergencias 911 se solicitó la presencia de paramédicos, luego de que una estructura se desprendiera al interior del antro denominado Not In The Mood Antisocial Club, lesionando a un grupo de jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/suma-saltillo-65-accidentes-ligados-a-consumo-de-alcohol-con-heridos-o-fallecidos-en-el-ultimo-ano-MO20591836

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar señalado para tomar conocimiento de lo ocurrido. A su arribo, se entrevistaron con los trabajadores, quienes les indicaron que los lesionados fueron trasladados por sus propios medios a un nosocomio.

$!Elementos de Protección Civil y Policía Municipal acudieron al establecimiento ubicado al norte de la ciudad para realizar las diligencias correspondientes, luego del reporte de una estructura colapsada que dejó al menos ocho personas lesionadas.
Elementos de Protección Civil y Policía Municipal acudieron al establecimiento ubicado al norte de la ciudad para realizar las diligencias correspondientes, luego del reporte de una estructura colapsada que dejó al menos ocho personas lesionadas. MARTÍN ROJAS

Elementos de Protección Civil acudieron para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los presentes se mostraron molestos debido al incidente, pues manifestaron que los trabajadores, minutos antes del percance, les obligaron a comprar botellas con un precio de 3 mil 500 pesos, mismas que no fueron recuperadas tras el desalojo.

$!Tras el incidente registrado alrededor de las 01:00 horas, autoridades municipales procedieron a clausurar el antro mientras se realizan las inspecciones necesarias para determinar si la estructura del inmueble representa un riesgo para los asistentes.
Tras el incidente registrado alrededor de las 01:00 horas, autoridades municipales procedieron a clausurar el antro mientras se realizan las inspecciones necesarias para determinar si la estructura del inmueble representa un riesgo para los asistentes. MARTÍN ROJAS

Finalmente, el lugar fue clausurado por parte de Protección Civil, cuyos elementos indicaron a los gerentes que se tendrá que analizar la estructura del sitio y determinar si es apta para su reapertura.

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