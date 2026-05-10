Clausuran antro tras colapsar marquesina y dejar a ocho jóvenes lesionados en Saltillo
Asistentes denunciaron presuntos abusos en el consumo obligatorio de botellas minutos antes del incidente registrado en el establecimiento
Alrededor de ocho jóvenes resultaron lesionados luego de que una marquesina les cayera encima mientras se encontraban al interior de un antro al norte de Saltillo, mismo que fue clausurado por las autoridades.
Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando mediante el sistema de emergencias 911 se solicitó la presencia de paramédicos, luego de que una estructura se desprendiera al interior del antro denominado Not In The Mood Antisocial Club, lesionando a un grupo de jóvenes.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar señalado para tomar conocimiento de lo ocurrido. A su arribo, se entrevistaron con los trabajadores, quienes les indicaron que los lesionados fueron trasladados por sus propios medios a un nosocomio.
Elementos de Protección Civil acudieron para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los presentes se mostraron molestos debido al incidente, pues manifestaron que los trabajadores, minutos antes del percance, les obligaron a comprar botellas con un precio de 3 mil 500 pesos, mismas que no fueron recuperadas tras el desalojo.
Finalmente, el lugar fue clausurado por parte de Protección Civil, cuyos elementos indicaron a los gerentes que se tendrá que analizar la estructura del sitio y determinar si es apta para su reapertura.