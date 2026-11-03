Entre aplausos, don Rolando regresa a su casa tras apoyo de vecinos en Saltillo

La concentración pacífica se realizó en el domicilio ubicado sobre la calle Río Nazas, donde los asistentes acompañaron al adulto mayor, quien asegura haber sido sacado por la fuerza de la propiedad que ha habitado durante poco más de diez años.

Entre aplausos y muestras de solidaridad, don Rolando, de 66 años, pudo ingresar nuevamente a su vivienda en la colonia González Cepeda, en Saltillo , la noche de este lunes, luego de que alrededor de 40 vecinos y activistas se reunieran para exigir garantías de seguridad para él y sus perros, tras el desalojo que denunció días atrás.

Durante la reunión, don Rolando explicó que, después de lo ocurrido, tuvo que refugiarse temporalmente en una vivienda que le prestaron mientras presentaba la denuncia correspondiente. Sin embargo, manifestó su intención de regresar a su hogar. “Debo regresar, pues es mi casa”, expresó ante los asistentes, quienes lo acompañaron hasta la entrada del inmueble.

PIDEN VIGILANCIA PARA EVITAR NUEVAS AGRESIONES

Uno de los principales reclamos de los participantes fue que las autoridades brinden protección al adulto mayor, debido a las amenazas que, según denunciaron, ha recibido desde que comenzó el conflicto por la propiedad. Durante la concentración acudieron elementos policiales, mientras los asistentes solicitaron que una unidad permaneciera en el lugar para garantizar su seguridad. Los vecinos también plantearon la posibilidad de organizar un grupo de WhatsApp para mantenerse comunicados y alertar a las autoridades ante cualquier situación de riesgo.

Don Rolando aseguró que durante los hechos sufrió lesiones y perdió algunas de sus pertenencias, entre ellas su teléfono celular y documentos que, según explicó, respaldaban los trámites que realizaba para acreditar la posesión del inmueble. “Ahorita traigo una rodilla bien inflamada. Me robaron mi teléfono”, relató.

El adulto mayor señaló que ya presentó una denuncia y responsabilizó a personas con quienes mantiene diferencias por la propiedad, aunque corresponderá a las autoridades determinar lo ocurrido y las posibles responsabilidades.

SUS PERROS, OTRA DE SUS PREOCUPACIONES

Además de recuperar su vivienda, don Rolando manifestó preocupación por los siete perros que tiene bajo su cuidado, a los que considera parte de su familia. Explicó que desde hace años se dedica a rescatar animales de la calle y que obtiene ingresos cantando para comprarles alimento y cubrir sus gastos veterinarios.

“Este lugar lo elegí para mis perros. No exactamente para mí, solamente para mí, para mis perros”, compartió.

De acuerdo con las personas que lo acompañan, uno de los animales fue atropellado después de salir corriendo durante los hechos denunciados y permanece bajo atención veterinaria. Los participantes solicitaron apoyo con croquetas, cobijas, colchones, ropa, alimentos y artículos de limpieza, debido a las pérdidas materiales que sufrió el adulto mayor.