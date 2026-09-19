Entre clases y tijeras: alumno de la Narro retoma su oficio como barbero, en los jardines de la Universidad, en Saltillo

En los jardines de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, una banca se convirtió en una improvisada barbería gracias a la iniciativa de un estudiante que decidió retomar un oficio que había dejado atrás. Se trata de Edwin Minjares, alumno de nuevo ingreso de la carrera de Zootecnia, quien antes de incorporarse a la Narro se dedicaba al corte de cabello. Ahora, entre clases y durante sus horas libres, volvió a tomar las tijeras para ofrecer el servicio a otros estudiantes.

UNA BANCA, SU NUEVO ESPACIO DE TRABAJO Edwin adaptó una de las bancas de la Universidad como lugar de trabajo y ahí atiende a quienes buscan un corte de cabello sin salir del campus.

El precio es de 100 pesos por corte y 50 pesos por delineado. Asegura que puede realizar distintos estilos y que aprovecha sus tiempos libres o el momento en que concluyen sus clases para atender a sus compañeros.

Además de recuperar una actividad que ya conocía, el estudiante encontró una forma de generar un ingreso mientras continúa con sus estudios. Edwin explicó que dejó de estudiar durante varios años y que ahora decidió regresar a las aulas para retomar su formación profesional. También aclaró que los cortes que realiza no forman parte de las tradicionales novatadas de los Buitres. Su servicio, dijo, consiste únicamente en cortes convencionales solicitados por los propios estudiantes.

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