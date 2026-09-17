Entregan Premio Estatal de Periodismo 2026 en Coahuila; destacan fotógrafos y colaboradores de VANGUARDIA

El trabajo de periodistas y comunicadores de Coahuila fue reconocido durante la entrega del Premio Estatal de Periodismo 2026, ceremonia en la que destacaron integrantes y colaboradores de VANGUARDIA por sus aportaciones en fotografía, prensa escrita y trayectoria profesional. Durante la gala estatal se entregaron reconocimientos a trabajos difundidos durante el último año, así como preseas destinadas a distinguir la trayectoria de profesionales que han dedicado décadas al ejercicio periodístico en la entidad.

Entre los galardonados se encuentra Ángel Omar Saucedo, fotógrafo de VANGUARDIA, quien recibió un reconocimiento en la categoría de Fotografía por su trabajo gráfico. Con casi 18 años de trayectoria en medios de comunicación, Saucedo agradeció la distinción y señaló que el premio representa también un reconocimiento a los años de trabajo desarrollados desde esta casa editorial.

“Muy contento, muy agradecido y siento que es un reconocimiento no solamente a unas fotografías, sino a ya casi 18 años trabajando en medios, en VANGUARDIA todo este tiempo”, expresó durante la ceremonia. El fotógrafo destacó además la importancia de que se reconozca el trabajo que realizan los comunicadores desde distintos espacios y áreas del periodismo.

“Que el Gobierno del Estado siga reconociendo la labor periodística para todos nuestros compañeros, que es algo muy importante para la labor social que se realiza desde nuestra trinchera”, señaló. Otro integrante de VANGUARDIA distinguido durante la ceremonia fue Astor Alejandro Ledezma Ramírez, quien recibió un reconocimiento en la categoría de Prensa Escrita por su trabajo como colaborador. Ledezma Ramírez consideró que este tipo de distinciones representan un estímulo para quienes trabajan en los medios de comunicación y permiten visibilizar parte de los contenidos periodísticos realizados en Coahuila.

“Es un estímulo muy importante para las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, este reconocimiento y el hecho también de hacer visibles las obras más destacadas que se publicaron en el estado”, afirmó.

RECONOCEN SU TRAYECTORIA La ceremonia también incluyó reconocimientos a la trayectoria de profesionales con décadas de experiencia en el ejercicio periodístico y, particularmente, en la fotografía. Josué Rodríguez, corresponsal de VANGUARDIA en la Región Norte, recibió un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria en el ejercicio periodístico.

Francisco Muñiz, fotógrafo de VANGUARDIA, recibió la Presea Efraín López Cázares por 35 años de trayectoria.

Muñiz agradeció a la familia Castilla Galindo y a VANGUARDIA por la oportunidad de documentar durante décadas distintos momentos de Saltillo y Coahuila en ámbitos como la cultura, el deporte, la vida social y la política. “Agradecido con la familia Castilla Galindo y el periódico Vanguardia MX por la oportunidad de poder contar la historia de Saltillo y Coahuila en los ámbitos culturales, deportivos, sociales y políticos, y gracias a mi esposa Alma Mendoza y a mi hijo Marco César por su apoyo incondicional”, expresó.

También fue reconocido Héctor García, fotógrafo de VANGUARDIA, por sus 30 años de trayectoria en esta casa editorial. “Recibí la presea por mi trayectoria de 30 años como fotógrafo en el periódico VANGUARDIA, reconocimiento otorgado por el Gobierno de Coahuila en honor a mi dedicación y compromiso profesional”, señaló García.