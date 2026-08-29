Entre montañas y telescopios, Saltillo celebró la Noche de Museos en la Sierra de Zapalinamé

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    Entre montañas y telescopios, Saltillo celebró la Noche de Museos en la Sierra de Zapalinamé
    Familias saltillenses disfrutaron de la décima edición de Noche de Museos en La Pedrera del Cañón de San Lorenzo. CORTESÍA

La décima edición del programa reunió a familias en La Pedrera con música, recorridos geológicos, escalada y observación astronómica

SALTILLO, COAH.- Las montañas de la Sierra de Zapalinamé se convirtieron en el escenario de una noche dedicada a la cultura, la ciencia y la naturaleza, durante la décima edición del programa Noche de Museos, que por primera vez llevó sus actividades hasta La Pedrera del Cañón de San Lorenzo.

Familias saltillenses se dieron cita en este espacio natural para disfrutar de una programación gratuita que combinó música, divulgación científica, actividades recreativas y experiencias de contacto directo con el entorno.

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$!Noche de Museos llevó actividades gratuitas de cultura y divulgación científica hasta el Cañón de San Lorenzo.
Noche de Museos llevó actividades gratuitas de cultura y divulgación científica hasta el Cañón de San Lorenzo. CORTESÍA

La jornada fue organizada por el Gobierno Municipal de Saltillo, mediante la Dirección de Turismo, en colaboración con Conservación San Lorenzo A. C., con el objetivo de ampliar la oferta cultural de la ciudad y mostrar sitios que forman parte del patrimonio natural de la región.

La directora de Turismo de Saltillo, Lydia González Rodríguez, destacó que la elección del Cañón de San Lorenzo permitió darle un nuevo sentido al concepto tradicional de museo, al trasladar la experiencia cultural a un espacio abierto donde la naturaleza se convierte en protagonista.

Explicó que La Pedrera representa un sitio de relevancia para conocer la historia geológica de las montañas de la región y, al mismo tiempo, permite desarrollar actividades educativas y recreativas que son compatibles con la conservación del ecosistema.

Uno de los momentos centrales de la noche fue el concierto “Los planetas, una travesía orquestal”, presentado por la Orquesta de Cámara de Saltillo, cuya música acompañó la experiencia de los asistentes en medio del paisaje de la Sierra de Zapalinamé.

$!La jornada incluyó una demostración de escalada en roca como parte de las actividades realizadas en La Pedrera.
La jornada incluyó una demostración de escalada en roca como parte de las actividades realizadas en La Pedrera. CORTESÍA

La ciencia también tuvo un papel destacado. Durante la velada se realizó un recorrido geológico, en el que los participantes pudieron conocer más sobre la formación y características del terreno, mientras que especialistas de la Asociación Astronómica de Saltillo instalaron telescopios para permitir la observación de la Luna.

El programa incluyó además una demostración de escalada en roca, así como una degustación, con lo que la jornada ofreció distintas alternativas para que los asistentes conocieran el espacio desde perspectivas culturales, científicas y recreativas.

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Alejandro Arizpe Narro, presidente de Conservación San Lorenzo A. C., dio la bienvenida a los visitantes y reconoció la colaboración del Gobierno Municipal y de la Dirección de Turismo para trasladar Noche de Museos hasta este espacio de la Sierra de Zapalinamé.

La décima edición contó también con la presencia de Martha Moncada Zertuche, subsecretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Eglantina Canales Gutiérrez, consejera directiva de la Reserva Natural Sierra de Zapalinamé, y María Leal Lara, directora de Conservación San Lorenzo A. C.

$!La Orquesta de Cámara de Saltillo presentó “Los planetas, una travesía orquestal” ante el público reunido en la Sierra de Zapalinamé.
La Orquesta de Cámara de Saltillo presentó “Los planetas, una travesía orquestal” ante el público reunido en la Sierra de Zapalinamé. CORTESÍA

Con esta edición, Noche de Museos amplió su recorrido más allá de los espacios culturales convencionales para acercar a las familias a uno de los principales escenarios naturales de Saltillo, demostrando que el patrimonio de la ciudad también puede disfrutarse a través de la música, la astronomía, la geología y el contacto responsable con la naturaleza.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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