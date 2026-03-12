Entrega Alcalde de Saltillo centro comunitario y anuncia llegada de nuevas inversiones

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de un nuevo centro comunitario en la colonia Urdiñola este 12 de marzo de 2026. La obra está proyectada para beneficiar a miles de habitantes mediante actividades artísticas, deportivas y servicios de salud gratuitos a través del DIF local.

“Era un compromiso que traíamos de campaña y es un compromiso cumplido que pudimos iniciar en agosto de 2025. Ahora estamos entregando este gran centro que viene a beneficiar a miles de personas”, afirmó el Edil durante el evento inaugural.

El espacio cuenta con una explanada techada para proteger del sol los usuarios, permitiendo realizar talleres y actividades recreativas. Díaz González subrayó que estos recintos funcionan como "brazos del DIF" en las colonias, ofreciendo atención médica, psicológica y medicamentos sin costo alguno.

Respecto al mantenimiento de las instalaciones, hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana. “Es generar conciencia que estos espacios públicos son para el beneficio de la gente y poder hacer el uso adecuado, cuidar las instalaciones y nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo”, señaló.

En materia económica, Díaz González destacó que Saltillo lidera los índices de formalidad laboral en el País. Informó que una comitiva municipal participará en una gira por Alemania, específicamente en Hannover, para consolidar inversiones relacionadas con la industria automotriz y de servicios.

“Viene un dinamismo bastante fuerte en materia económica. Yokohama anunció inversiones hace meses, pero hay una planta que ya está por concluir y luego va a surgir una segunda planta”, adelantó el Munícipe.

Agregó que la seguridad y la mano de obra calificada son las fortalezas que atraen a empresas internacionales frente a conflictos globales. “Garantizamos a los inversionistas que su capital está seguro en esta región donde hay constante inversión y calidad educativa”, puntualizó.

Finalmente, en respuesta a la demanda de servicios básicos, Javier Díaz anunció que este fin de semana iniciará la operación de dos nuevos pozos de agua en el ejido Carneros. Esta acción pretende incrementar el flujo de litros por segundo para abastecer principalmente a los sectores del poniente y surponiente de la ciudad.