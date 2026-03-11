Recibe sur de Saltillo Feria de la Mujer con servicios gratuitos

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Recibe sur de Saltillo Feria de la Mujer con servicios gratuitos
    Autoridades municipales y estatales reconocieron la importancia del papel de la mujer dentro de la sociedad saltillense. CORTESÍA

El evento reunió consultas de salud, asesorías y trámites en el Multideportivo El Sarape

El Ayuntamiento de Saltillo, a través de DIF municipal y la coordinación con Mejora Coahuila, realizó la Feria de la Mujer en el Multideportivo El Sarape. En el evento, se ofrecieron servicios médicos, asesoría jurídica, trámites y actividades de bienestar personal.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de actividades buscan reconocer el papel de las mujeres en la vida comunitaria y generar espacios que contribuyan a su bienestar.

“Saltillo se construye todos los días con la fuerza, la inteligencia y el corazón de sus mujeres; reconocemos su trabajo, su esfuerzo y su papel fundamental en nuestras familias, barrios y ciudad”, expresó.

Asimismo, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, indicó que la feria se organizó para acercar apoyos y recordar a las asistentes que existen instituciones a las que pueden acudir.

Durante la Feria de la Mujer, se ofrecieron atenciones médicas, así como trámites de registro civil y servicios de belleza. CORTESÍA

“Desde el DIF Saltillo reafirmamos nuestro compromiso de estar más cerca de ustedes, por eso traemos esta Feria con el objetivo de acercar apoyos, facilitar servicios y recordarles que no están solas”, dijo.

Entre los servicios ofrecidos se incluyeron consultas médicas a través de la unidad móvil Amor en Movimiento, atención dental, entrega de aparatos auditivos y lentes, además de orientación psicológica y jurídica.

También se instalaron módulos para realizar trámites de registro civil, licencias y cartas de no antecedentes penales, así como servicios de estética como corte de cabello y gelish.

Además, el diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció el trabajo realizado por las autoridades municipales. “Esto es acercar el gobierno a la gente; mi felicitación al alcalde Javier Díaz por impulsar estas acciones que fortalecen a la capital de Coahuila”, dijo.

Álvaro Moreira, diputado por el distrito XVI, reconoció la labor de las autoridades municipales en beneficio de la mujer. CORTESÍA

Durante la feria también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y José Luis Alcalá Narro, en representación de la coordinación estatal del programa MEJORA Coahuila.

