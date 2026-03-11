Recibe sur de Saltillo Feria de la Mujer con servicios gratuitos
El evento reunió consultas de salud, asesorías y trámites en el Multideportivo El Sarape
El Ayuntamiento de Saltillo, a través de DIF municipal y la coordinación con Mejora Coahuila, realizó la Feria de la Mujer en el Multideportivo El Sarape. En el evento, se ofrecieron servicios médicos, asesoría jurídica, trámites y actividades de bienestar personal.
El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de actividades buscan reconocer el papel de las mujeres en la vida comunitaria y generar espacios que contribuyan a su bienestar.
“Saltillo se construye todos los días con la fuerza, la inteligencia y el corazón de sus mujeres; reconocemos su trabajo, su esfuerzo y su papel fundamental en nuestras familias, barrios y ciudad”, expresó.
Asimismo, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, indicó que la feria se organizó para acercar apoyos y recordar a las asistentes que existen instituciones a las que pueden acudir.
“Desde el DIF Saltillo reafirmamos nuestro compromiso de estar más cerca de ustedes, por eso traemos esta Feria con el objetivo de acercar apoyos, facilitar servicios y recordarles que no están solas”, dijo.
Entre los servicios ofrecidos se incluyeron consultas médicas a través de la unidad móvil Amor en Movimiento, atención dental, entrega de aparatos auditivos y lentes, además de orientación psicológica y jurídica.
También se instalaron módulos para realizar trámites de registro civil, licencias y cartas de no antecedentes penales, así como servicios de estética como corte de cabello y gelish.
Además, el diputado local Álvaro Moreira Valdés reconoció el trabajo realizado por las autoridades municipales. “Esto es acercar el gobierno a la gente; mi felicitación al alcalde Javier Díaz por impulsar estas acciones que fortalecen a la capital de Coahuila”, dijo.
Durante la feria también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo; Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; y José Luis Alcalá Narro, en representación de la coordinación estatal del programa MEJORA Coahuila.