Recibe sur de Saltillo Feria de la Mujer con servicios gratuitos

El Ayuntamiento de Saltillo, a través de DIF municipal y la coordinación con Mejora Coahuila, realizó la Feria de la Mujer en el Multideportivo El Sarape. En el evento, se ofrecieron servicios médicos, asesoría jurídica, trámites y actividades de bienestar personal.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este tipo de actividades buscan reconocer el papel de las mujeres en la vida comunitaria y generar espacios que contribuyan a su bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: Proyectarán en Saltillo documental sobre pioneras del cine feminista

“Saltillo se construye todos los días con la fuerza, la inteligencia y el corazón de sus mujeres; reconocemos su trabajo, su esfuerzo y su papel fundamental en nuestras familias, barrios y ciudad”, expresó.

Asimismo, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, indicó que la feria se organizó para acercar apoyos y recordar a las asistentes que existen instituciones a las que pueden acudir.