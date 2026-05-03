Entrega Javier Díaz unidades y equipo a Bomberos de Saltillo; destinan más de 16 mdp a seguridad

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Saltillo
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    Entrega Javier Díaz unidades y equipo a Bomberos de Saltillo; destinan más de 16 mdp a seguridad
    Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco nuevas unidades y equipo especializado para fortalecer las labores de Bomberos y Protección Civil de Saltillo. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo destinó más de 16.5 millones de pesos para robustecer la capacidad operativa de Bomberos y Protección Civil con nuevas unidades, equipo especializado y apoyos económicos para sus 186 elementos

Con una inversión superior a los 16.5 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reforzó este fin de semana la infraestructura operativa del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil Municipal mediante la entrega de nuevas unidades, equipo especializado contra incendios y estímulos económicos para la totalidad de sus elementos.

Durante el acto oficial, el edil destacó que el fortalecimiento de estas corporaciones representa una prioridad dentro de la estrategia integral de seguridad y prevención, al tratarse de áreas clave para la atención de emergencias y la protección de miles de familias saltillenses.

$!La entrega de apoyos reunió a autoridades civiles y militares, así como al Patronato de Bomberos, en muestra de coordinación institucional por la seguridad de Saltillo.
La entrega de apoyos reunió a autoridades civiles y militares, así como al Patronato de Bomberos, en muestra de coordinación institucional por la seguridad de Saltillo. CORTESÍA
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Como parte del paquete de apoyos, se incorporaron cinco vehículos totalmente equipados al parque vehicular: tres camionetas RAM 1500 y dos RAM 2500, con las que se busca agilizar la movilidad del personal y mejorar la cobertura en reportes de incendio, rescate y contingencias urbanas.

$!Con una inversión superior a los 16.5 millones de pesos, el Gobierno Municipal busca mejorar la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y contingencias.
Con una inversión superior a los 16.5 millones de pesos, el Gobierno Municipal busca mejorar la capacidad de respuesta ante incendios, rescates y contingencias. CORTESÍA

Aunado a ello, fueron entregados 70 uniformes estructurales de protección personal para combate de incendios, integrados por casco, capucha, guantes, chaquetón, pantalón y botas especializadas, herramientas indispensables para elevar la seguridad de los rescatistas durante intervenciones de alto riesgo.

Javier Díaz señaló que estas acciones se suman a la dotación de uniformes previamente realizada a Protección Civil en marzo pasado, consolidando así una ruta de inversión permanente en los cuerpos de auxilio.

“Gracias por su actitud de servicio, por su disciplina y por su preparación constante; ustedes representan lo mejor de nuestro municipio”, expresó el alcalde al reconocer el trabajo diario que realizan en tareas de prevención, vigilancia y respuesta inmediata.

$!Autoridades municipales, militares y de seguridad atestiguaron la entrega de unidades, uniformes y apoyos económicos a los cuerpos de rescate de Saltillo.
Autoridades municipales, militares y de seguridad atestiguaron la entrega de unidades, uniformes y apoyos económicos a los cuerpos de rescate de Saltillo. CORTESÍA

Además del equipamiento, el Gobierno Municipal otorgó un bono económico a los 186 integrantes de ambas dependencias como una forma de reconocer el compromiso que mantienen durante jornadas permanentes de atención a la ciudadanía.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, subrayó que el respaldo institucional llega en un momento crucial, pues mensualmente la corporación enfrenta un promedio de 320 incendios en lotes baldíos y arroyos, mientras que en lo que va de la actual administración ya se han superado los 8 mil 200 servicios brindados entre siniestros, rescates y auxilios.

$!Los 186 elementos de Bomberos y Protección Civil recibieron además un bono económico como reconocimiento a su labor diaria en favor de la ciudadanía.
Los 186 elementos de Bomberos y Protección Civil recibieron además un bono económico como reconocimiento a su labor diaria en favor de la ciudadanía. CORTESÍA

Indicó que el nuevo equipamiento permitirá responder con mayor eficiencia y mejores condiciones de seguridad para el personal, lo que se traducirá en una atención más rápida y efectiva a la población.

En representación del cuerpo operativo, el teniente Carlos Padilla Pérez aseguró que estas herramientas fortalecen la confianza y protección con la que los bomberos salen diariamente a cumplir su labor, al tiempo que reiteró el compromiso de continuar sirviendo con honor y entrega.

$!Uniformes estructurales, camionetas equipadas y estímulos económicos forman parte del paquete de apoyos entregado para reforzar la seguridad operativa de los cuerpos de auxilio.
Uniformes estructurales, camionetas equipadas y estímulos económicos forman parte del paquete de apoyos entregado para reforzar la seguridad operativa de los cuerpos de auxilio. CORTESÍA

Al evento acudieron mandos militares, representantes de la Guardia Nacional, funcionarios estatales y municipales, así como integrantes del Patronato de Bomberos, quienes atestiguaron la entrega que busca mantener a Saltillo con corporaciones de emergencia mejor preparadas y con mayor capacidad de reacción.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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