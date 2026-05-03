Entrega Javier Díaz unidades y equipo a Bomberos de Saltillo; destinan más de 16 mdp a seguridad

Con una inversión superior a los 16.5 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reforzó este fin de semana la infraestructura operativa del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil Municipal mediante la entrega de nuevas unidades, equipo especializado contra incendios y estímulos económicos para la totalidad de sus elementos. Durante el acto oficial, el edil destacó que el fortalecimiento de estas corporaciones representa una prioridad dentro de la estrategia integral de seguridad y prevención, al tratarse de áreas clave para la atención de emergencias y la protección de miles de familias saltillenses.

Como parte del paquete de apoyos, se incorporaron cinco vehículos totalmente equipados al parque vehicular: tres camionetas RAM 1500 y dos RAM 2500, con las que se busca agilizar la movilidad del personal y mejorar la cobertura en reportes de incendio, rescate y contingencias urbanas.

Aunado a ello, fueron entregados 70 uniformes estructurales de protección personal para combate de incendios, integrados por casco, capucha, guantes, chaquetón, pantalón y botas especializadas, herramientas indispensables para elevar la seguridad de los rescatistas durante intervenciones de alto riesgo.

Javier Díaz señaló que estas acciones se suman a la dotación de uniformes previamente realizada a Protección Civil en marzo pasado, consolidando así una ruta de inversión permanente en los cuerpos de auxilio. “Gracias por su actitud de servicio, por su disciplina y por su preparación constante; ustedes representan lo mejor de nuestro municipio”, expresó el alcalde al reconocer el trabajo diario que realizan en tareas de prevención, vigilancia y respuesta inmediata.

Además del equipamiento, el Gobierno Municipal otorgó un bono económico a los 186 integrantes de ambas dependencias como una forma de reconocer el compromiso que mantienen durante jornadas permanentes de atención a la ciudadanía. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, subrayó que el respaldo institucional llega en un momento crucial, pues mensualmente la corporación enfrenta un promedio de 320 incendios en lotes baldíos y arroyos, mientras que en lo que va de la actual administración ya se han superado los 8 mil 200 servicios brindados entre siniestros, rescates y auxilios.

Indicó que el nuevo equipamiento permitirá responder con mayor eficiencia y mejores condiciones de seguridad para el personal, lo que se traducirá en una atención más rápida y efectiva a la población. En representación del cuerpo operativo, el teniente Carlos Padilla Pérez aseguró que estas herramientas fortalecen la confianza y protección con la que los bomberos salen diariamente a cumplir su labor, al tiempo que reiteró el compromiso de continuar sirviendo con honor y entrega.

Al evento acudieron mandos militares, representantes de la Guardia Nacional, funcionarios estatales y municipales, así como integrantes del Patronato de Bomberos, quienes atestiguaron la entrega que busca mantener a Saltillo con corporaciones de emergencia mejor preparadas y con mayor capacidad de reacción.

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