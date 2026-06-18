Entregan en Saltillo rehabilitación del Otilio González; instalarán semáforos con IA

La avenida Otilio González contará con entre tres y cuatro semáforos sincronizados mediante inteligencia artificial para agilizar la circulación vehicular. Lo anterior fue anunciado por el alcalde Javier Díaz González al entregar la rehabilitación de un tramo de esta vialidad, una de las más transitadas al oriente de Saltillo. El edil comentó que la medida forma parte de una estrategia integral de movilidad sustentada en estudios realizados por el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible. El modelo, dijo, seguirá una lógica similar a la implementada en la avenida Presidente Cárdenas, donde la sincronización de semáforos ha permitido mejorar los tiempos de traslado.

Además de esta innovación tecnológica, adelantó que se atenderán otros segmentos de la avenida, con el objetivo de ofrecer una circulación más segura y eficiente para miles de automovilistas que diariamente transitan por la zona. La obra entregada corresponde al tramo comprendido entre las calles Mármol y San José. De acuerdo con el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, se rehabilitaron 702 metros lineales, equivalentes a más de 10 mil 500 metros cuadrados de superficie. El funcionario detalló que los trabajos incluyeron la colocación de una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor, así como delimitación de carriles y señalamiento horizontal para reforzar la seguridad vial.

Díaz González aeguró que estas acciones benefician de manera directa a habitantes de colonias como Lomas del Pedregal, San José, Nueva Imagen, Nueva Tlaxcala, Nuevo Progreso, El Ejido y La Morita, además de quienes utilizan esta avenida para trasladarse hacia distintos puntos de la ciudad.

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