Entregan segunda emisión de ‘Apoyos de Corazón’; son más de mil 600 adultos mayores beneficiados en Saltillo

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    Entregan segunda emisión de ‘Apoyos de Corazón’; son más de mil 600 adultos mayores beneficiados en Saltillo
    Javier Díaz González reconoció la aportación de los adultos mayores al desarrollo de Saltillo. CORTESÍA

Los apoyos tienen como objetivo contribuir a la cobertura de necesidades básicas de las personas beneficiarias

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la segunda entrega del programa “Apoyos de Corazón” correspondiente a 2026, mediante el cual se beneficia a mil 668 adultos mayores con apoyos distribuidos en tres entregas a lo largo del año.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que su administración trabaja de manera permanente para generar oportunidades de desarrollo para todos los sectores de la población y reconoció la contribución que las personas adultas mayores han realizado al crecimiento de la ciudad.

$!El Alcalde destacó que este sector ha contribuido al crecimiento de la ciudad en materia de seguridad, desarrollo económico y desarrollo social.
El Alcalde destacó que este sector ha contribuido al crecimiento de la ciudad en materia de seguridad, desarrollo económico y desarrollo social. CORTESÍA

En el evento también participaron el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; el director de Fortalecimiento Social del organismo, Carlos Enrique Muller de Luna, así como personas beneficiarias y sus familiares.

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“Ustedes son nuestro orgullo y son un ejemplo para todos nosotros porque a través de los años han trabajado por la grandeza de esta ciudad de Saltillo, para que actualmente tenga estos indicadores en seguridad, desarrollo económico y desarrollo social”, expresó Javier Díaz González.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, agradeció el respaldo del alcalde para impulsar programas dirigidos a este sector de la población y reiteró el compromiso de mantener una atención cercana a las personas adultas mayores.

“El alcalde Javier Díaz siempre nos respalda en las acciones que realizamos en el DIF Saltillo y nos pide que estemos cercanos a ustedes; porque son un orgullo y ejemplo de trabajo y esfuerzo”, afirmó.

A través del programa “Apoyos de Corazón”, el Gobierno Municipal busca contribuir a que las personas beneficiarias puedan atender parte de sus necesidades básicas, mediante la entrega de apoyos en tres etapas durante el año.

En representación de las y los beneficiarios, Tomás Sánchez Rangel agradeció el respaldo brindado por las autoridades municipales y destacó el impacto que este programa tiene en la economía de las familias.

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“Este apoyo significa mucho para nosotros, nos ayuda a comprar lo que necesitamos y nos da más tranquilidad; gracias por ayudarnos en esto para llevar una vida más digna”, señaló.

En el evento también participaron el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña; el director de Fortalecimiento Social del organismo, Carlos Enrique Muller de Luna, así como personas beneficiarias y sus familiares.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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