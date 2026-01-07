Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo
    El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El detenido fue trasladado ante el Ministerio Público, mientras peritos recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer la mecánica del hecho

José Salvador, exelemento de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, conocido con el apodo de “El Archi”, fue dado de baja de la corporación en 2007 tras resultar positivo al consumo de sustancias tóxicas, de acuerdo con información disponible.

La separación del cargo ocurrió luego de que no aprobara el examen antidoping aplicado en ese periodo, el cual era entonces el principal filtro para la permanencia del personal policial, ya que aún no se implementaban las pruebas de control y confianza como las que operan actualmente.

TE PUEDE INTERESAR: FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo

Se informó que en esa etapa no se encontraba en funcionamiento el sistema C4, por lo que el nombre del ex policía no aparece en las bases de datos actuales de seguridad, y los registros sobre su baja son únicamente administrativos, conforme a los procedimientos vigentes en ese momento.

Este antecedente cobra relevancia luego de que José Salvador, hoy de 48 años, fuera detenido como presunto responsable de la muerte de su madre, María Esther Amaya Narro, de 68 años, en un domicilio de la colonia Conquistadores, en hechos ocurridos la mañana de este miércoles.

Alrededor de las 07:53 horas se alertó a las autoridades sobre un hombre encerrado en un domicilio de la calle Pedro Gentil, tras reportes de vecinos que escucharon gritos y golpes. Al arribar, familiares informaron que la mujer había sido atacada y localizada sin vida en el interior de la vivienda.

Elementos policiales aseguraron al presunto responsable y personal de salud confirmó el fallecimiento. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras peritos realizaron las diligencias y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Feminicidios Coahuila

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla
En CES 2026, Amazfit destacará cómo su ecosistema conectado respalda todo el espectro de un estilo de vida activo impulsado por casos de uso del mundo real y en el que confían atletas de élite, incluidos Derrick Henry, Gabby Thomas, Hunter McIntyre y Grant Fisher.

V1TAL Food y Helio Glasses: Amazfit presume el futuro para deportistas en el CES 2026
Apoyo solidario

Apoyo solidario
true

Mirador 07/01/2026
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases