Era saltillense la víctima de choque entre auto y tráiler; investigan las causas

Las autoridades ministeriales informaron que ya fue identificada la víctima del trágico accidente automovilístico ocurrido la noche del miércoles sobre la autopista Carbonera–Ojo Caliente, donde un auto compacto se impactó contra un tráiler.

Se trata de Roberto Alexander Méndez Villarreal, de 21 años, vecino de la colonia Villa Fundadores, en Saltillo. El joven conducía un Volkswagen Polo rojo, con placas FFE-534-C, cuando perdió la vida en el impacto.

El otro vehículo involucrado es un tractocamión Kenworth amarillo, con razón social TLN y domicilio en Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo con el reporte oficial, el tráiler se desplazaba de sur a norte, mientras que el automóvil compacto circulaba en sentido contrario, por un camino paralelo al libramiento.

Las causas permanecen bajo investigación; se sabe que el conductor del Polo perdió el control del volante, invadiendo el carril opuesto y chocando de frente contra el pesado camión.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento del joven, cuyo cuerpo quedó en el asiento del conductor. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) al mando de Ana Lucía Corral, también se hicieron presentes.

El chofer del tractocamión, Felipe Martínez Ramírez, de 49 años, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional para deslindar responsabilidades.

Finalmente, el cuerpo de Roberto Méndez fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Saltillo, donde se realizarán las diligencias correspondientes.