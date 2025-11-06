Detienen a jóvenes por vender droga afuera de un gimnasio, en Saltillo

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Ambos portaban bolsas con metanfetaminas al momento de ser detenidos.
    Los jóvenes fueron detenidos por el Grupo de Reacción Sureste.

Salieron del gym y los subió la patrulla del GRS

Dos jóvenes que presuntamente se dedicaban a la venta de estupefacientes en el exterior de un gimnasio de artes marciales fueron asegurados por elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Policía Preventiva Municipal.

Uriel N. y Alexander N. fueron puestos a disposición de la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) por el delito de suministro de narcóticos. De acuerdo con el informe de las autoridades, la detención ocurrió en la intersección de las calles Bernardino y Obregón, en la colonia Río Verde.

Los jóvenes fueron sorprendidos presuntamente en plena venta de metanfetaminas, alrededor de la una de la tarde. Durante la revisión, se les encontraron aproximadamente diez bolsitas con dicha sustancia, por lo que fueron trasladados a las celdas municipales.

Permanecieron detenidos durante 48 horas y, la mañana de este jueves, fueron puestos a disposición de un juez. Durante la audiencia, los jóvenes ofrecieron una versión diferente a la de los policías, asegurando que su detención ocurrió frente a la iglesia de San José. Afirmaron que en ningún momento estaban vendiendo droga y que se encontraban a bordo de un vehículo Kia.

Según su versión, Alexander conducía el auto y Uriel viajaba como copiloto cuando los agentes les cerraron el paso y posteriormente los trasladaron a las celdas. El juez dictó prisión preventiva únicamente a Uriel, al acreditarse su posible participación en el delito, mientras que Alexander fue puesto en libertad luego de que sus abogados solicitaron la suspensión condicional del proceso.

Como parte de las condiciones impuestas, Alexander deberá ingresar a un centro de rehabilitación, pagar una multa y presentarse cada 15 días ante la Unidad de Medidas Cautelares.

