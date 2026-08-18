Diego del Bosque se queda; no hay quien lo supla en Morena Coahuila

Diego argumentó que ya es necesario un cambio de estrategia y dirigencia, porque debe prepararse para asumir la diputación local plurinominal.

El líder estatal de Morena , Diego del Bosque , ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, y aprovechó la reciente visita de representantes nacionales para pedir ser relevado del cargo.

Sin embargo, ante la falta de perfiles y la negativa de algunos a los que se les propuso el liderazgo estatal, se le indicó que deberá quedarse al frente el tiempo que establece el estatuto.

Entre los posibles sustitutos de Diego aparecen Domingo Hernández, Tanech Sánchez y Fernando Hernández: uno monclovense y chilangos los dos últimos.

En el fondo, la solicitud de Diego del Bosque para retirarse anticipadamente de la dirigencia obedece, al parecer, a que ya se cansó de perder elección tras elección ante el PRI.

Por lo pronto, amenaza con ir a México a pedir su salida ante Ariadna Montiel...

LOS 300

El gobernador Manolo Jiménez apareció en la edición 2026 de los líderes más influyentes de México.

En la lista anual, elaborada por la revista Líderes Mexicanos, figuran los 300 personajes políticos y empresariales que están transformando al país.

En la semblanza de Jiménez Salinas se señala que gobierna una de las entidades con mejores indicadores de seguridad pública y de competitividad a nivel nacional.

Por cierto, la revista Líderes Mexicanos incluyó también al coahuilense Tereso Medina, dirigente nacional de la CTM.

CRIPTONITA PURA

El diputado en receso del PT, Tony Flores, ya le bajó más de tres rayitas a sus críticas y ataques contra el gobierno estatal, ahora que ya dejó de ser bienvenido en el Congreso local.

Hasta parece que anda como escondido y que busca pasar desapercibido, pues solo se dedica a publicar mensajes en los que brinda apoyo moral a su hermana Tania Flores.

Como es sabido, la ex alcaldesa de Múzquiz se encuentra presa en un penal de Coahuila, en espera de que se defina su permanencia en la cárcel por actos de corrupción.

El empresario muzquense perdió fuerza y coraje sin el fuero y ya no es aquel supermán omnipoderoso y estridente.

CAMINITO DE LA ESCUELA

3 mil paquetes escolares regalará el diputado federal Jericó Abramo Masso a igual número de estudiantes saltillenses para su regreso a clases, según posteó ayer en redes sociales.

Abramo Masso expuso que los paquetes se entregarán el próximo 26 de agosto a las 7 de la mañana en la papelería Alameda, de don Mario Mata, ubicada en el centro de la capital.

El único requisito es que los beneficiados se presenten con la calificación del estudiante y se les dará un boleto, máximo dos alumnos por familia.

Cuadernos, plumas, juego de geometría, sacapuntas, borrador, juego de colores, entre otros útiles escolares de la mejor calidad componen estos paquetes gratuitos.

Hay que ir...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el empresario Gerardo Covarrubias ya fue notificado de que no puede ser candidato por Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe?